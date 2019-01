Medzi kandidátmi je ďalší Ficov priateľ. Kurilovská sa ku Kaliňákovi nehlási

Zástupcovia prezidenta sa držia všeobecných otázok. Opoziční poslanci idú aj do konfliktu.

24. jan 2019 o 20:24 Peter Kováč

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6lStKm1B4ng

BRATISLAVA. Druhý deň vypočúvania kandidátov na sudcov Ústavného súdu ukázal, že kým niektorí získali zlé hodnotenia odbornej verejnosti pre svoje politické väzby, ďalší sa diskvalifikovali vlastnými vystúpeniami.

Na rad sa tak dostal napríklad šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura, ktorý okrem zákazky pre firmu Bonul musel vysvetľovať aj väzby so Smerom.

V sále to zašumelo najmä pri opise jeho vzťahu s bývalým premiérom Robertom Ficom, ktorý sa o talár takisto uchádza.

"Docenta Fica považujem za svojho priateľa a verím, že aj on mňa. Nesmierne si ho vážim za to, čo dokázal,“ odpovedal Kičura, ktorý je bývalým sudcom okresného súdu.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Kurilovskej sa pýtali na Kaliňáka

Pripustil tiež, že už pri funkcii šéfa hmotných rezerv ho v roku 2012 "oslovili poslanci Smeru".

Bývalá ministerka spravodlivosti za Most Lucia Žitňanská jeho prechod zo súdu do štátnych rezerv, ktoré nesúvisia s právom, označila za "netypickú otočku".

Miroslav Beblavý zo Spolu sa Kičuru spýtal, či pozná nejaký prípad zo zahraničia, keď sa sudca najnižšieho súdu, ktorý má prax v štátnych orgánoch, stal sudcom Ústavného súdu.

"Nepoznám," priznal Kičura. Prácu v štátnej správe na istý čas však odporučil všetkým sudcom.

Na otázkach si pritom dávali záležať viacerí opoziční poslanci, ktorí sa pridŕžali slabín kandidátov, na ktoré upozorňovali mimovládne organizácie, ale aj ich väzieb na politikov, ktoré vyplynuli zo životopisov.

Rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská tak musela odpovedať napríklad na vzťah s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo Smeru, ktorý ju navrhol do funkcie.

"Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, ale brala som to ako veľkú výzvu," povedala. Kaliňáka kedysi učila, no hovorí, že neboli v žiadnom kontakte. Neskôr mu vraj len sporadicky oznamovala svoje kroky v akadémii, ktorá je podriadená ministerstvu.

Aj Dankova rigorózka