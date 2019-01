Slováci venovali na Pomoc pre Sýriu takmer stotisíc eur

Každé štvrté sýrske dieťa bolo počas vojny zranené.

25. jan 2019 o 10:09 TASR

BRATISLAVA. Viac ako 95.000 eur darovali stovky slovenských súkromných darcov, ale aj rehoľných spoločenstiev či farností na pomoc v Sýrii.

Zapojili sa tak do kampane Pomoc pre Sýriu, ktorú organizuje nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi.

"Vytrvalé modlitby a veľkodušnosť Slovákov sú veľkou psychickou podporou a nádejou pre Sýrčanov, ktorí zo srdca ďakujú za efektívnu a údernú pomoc a za Slovákov sa tiež modlia. Tak je nám Blízky východ ešte bližší," hovorí riaditeľka nadácie Martina Hatoková.

Cieľom kampane je podľa jej slov podpora tých oblastí života Sýrčanov, ktoré majú smerovať k čo najrýchlejšej stabilizácii krajiny a zabezpečeniu pokojnej budúcnosti.

Ako ozrejmila, od začiatku vojny podporila nadácia stovky humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov v Sýrii v hodnote viac ako 30 miliónov eur. Aj na tieto účely využíva nadácia vyzbierané financie.

V súčasnosti žije v Sýrii podľa Hatokovej 6,3 milióna vnútorne vysídlených osôb, približne 13,1 milióna ľudí závisí od humanitárnej pomoci, tvrdí Hatoková.

Načrtla tiež, že zhruba sedem miliónov detí a mladistvých potrebuje pomoc v oblasti vzdelávania a každé štvrté dieťa bolo počas vojny zranené, pričom potrebuje zdravotnú starostlivosť.

Doplnila, že Slováci sa so záujmom zapojili do kampane rôznymi spôsobmi, ako napríklad účasťou v diskusiách a spoločných modlitbách so sýrskym arcibiskupom Antoinom Chahdom, ktorý v novembri 2018 navštívil sedem slovenských miest.

Okrem toho sa zúčastnili na benefičnom divadelnom predstavení "V Betánii" alebo na koncerte skupiny Slnovrat. Zapojili sa tiež reakciou na výzvu pápeža Františka, a to symbolickým zapálením sviece za mier v Sýrii.