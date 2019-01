Kanaďanka o slovenskej zabíjačke: Veď vy zjete všetko okrem nechtov!

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o Slovensku.

26. jan 2019 o 6:35 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/563435103&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Fašiangový čas na slovenskej dedine je aj časom zabíjačky. Kanaďanku Naomi Hužovičovú fascinuje, ako Slováci spotrebujú z prasaťa naozaj všetko, “okrem nechtov”. Slovenská zabíjačka je tak aj slovenským príspevkom k trvalej udržateľnosti. Ktoré zabíjačkové špeciality má Naomi najradšej, ale aj prečo je dobré jesť k jaterniciam kyslú kapustu, sa dozviete v podcaste.

