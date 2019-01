Ako by mohla vyzerať budúca vláda? Vyklikajte si ju

Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, vyhral by ich opäť Smer so ziskom 22,5 percenta hlasov.

V parlamente by tak obsadil 40 kresiel. Na druhom mieste by skončila SaS, ktorej by volebný výsledok 12,3 percenta priniesol 22 mandátov, a na treťom hnutie Sme rodina s 19 stoličkami za 10,4 percenta hlasov.

Štvrté by skončilo OĽaNO-NOVA, ktorému by dalo hlas desať percent opýtaných, čo by znamenalo 18 poslaneckých mandátov.

Nasleduje Kotleba - ĽSNS s 8,4 percenta hlasov a 15 kreslami. SNS so ziskom ôsmich percent by dostala 14 stoličiek a KDH, ktoré by volilo sedem percent opýtaných, by malo 12 mandátov. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, by bol Most-Híd.

Hlas by mu odovzdalo 5,8 percenta ľudí, čo by znamenalo zisk desiatich mandátov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus.