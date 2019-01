Interpol po Kosíkovi z SIS nepátra

Slovenská polícia o zmiznutí agenta mlčí.

27. jan 2019 o 17:49 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Vo štvrtok sa slovenská polícia obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 46-ročnom Albertovi Pačajovi, ktorý zmizol v Anglicku. Svedkovia ho naposledy videli vlani 24. novembra v meste Longton pri obchodnom dome Tesco, kam zvykol chodiť, aby mohol využívať bezplatnú wifi.

Odvtedy je Pačaj nezvestný. Výzvu k verejnosti polícia zverejnila na svojom facebookovom profile.

Výzvu na pomoc pri pátrání po nezvestnom Slovákovi v Anglicku zverejnila polícia na facebooku. (zdroj: Prezídium PZ)

Bývalý spolupracovník SIS Ľuboš Kosík, ktorý sa zdržiaval v africkom Mali, zmizol v utorok 15. januára. O týždeň 22. januára jeho miestny právnik na polícii nahlásil podozrenie z únosu.

Správu o tom ešte v ten deň vydala francúzska tlačová agentúra APA. Z domu, v ktorom Kosík býval, ho vraj odviedla skupina ozbrojencov nevedno kam.

Nič viac o ďalšom Kosíkovom osude doteraz nie je známe. Neozval sa ani najbližšej rodine.

Žiadne informácie

Kým pri Pačajovi polícia koná, o Kosíkovi mlčí. Ministerstvo vnútra ešte v stredu informovalo, že prijalo určité opatrenia, ktoré nemožno spresniť.

Slovenské orgány zároveň zhodne odmietli, že by Kosíkovo zadržanie bolo súčasťou plánu na jeho dodanie do vlasti po tom, ako s oficiálnou žiadosťou o jeho vydanie nepochodili.

Policajné prezídium v piatok neodpovedalo, či cez Interpol zisťuje, čo je s Kosíkom. "Odporúčame obrátiť sa s otázkami na príslušné justičné orgány," odkázalo.

Interpol je medzinárodná organizácia, ktorá združuje policajné zložky takmer 200 krajín z celého sveta. Keď v novembri 2016 Kosíka v Mali zadržali na základe slovenského medzinárodného zatykača, išlo tiež o akciu riadenú Interpolom.

Z väzenia Kosíka prepustili po dvoch rokoch, keď žiadosť o jeho vydanie na Slovensko Mali zamietlo. Odvtedy mal v krajine voľný pohyb.

Kosíkovo meno v piatok nebolo ani na zozname najhľadanejších Slovákov, ktorý Interpol vedie na svojej internetovej stránke. Zadať by ho tam musela slovenská strana. Podľa zistení SME policajti doteraz nemajú z Mali o Kosíkovi žiadnu správu.

Ministerstvo spravodlivosti sa snaží získať o ňom informácie oficiálnou cestou. Či sa k niečomu dopátralo, v piatok nepovedalo. Nič nové nemá ani ministerstvo zahraničných vecí, povedal hovorca Boris Gandel.

Pár dní pred zmiznutím poslal Kosík redakcii správu, v ktorej si pochvaľoval čerstvý vzduch. (zdroj: SME - MARKO ERD)

Obavy o život

Pokiaľ by Kosíka uniesol niektorý z miestnych gangov, pravdepodobne by od jeho blízkych žiadal výkupné, čo sa podľa informácií SME doteraz nestalo.

Ešte z afrického väzenia Kosík cez denník SME na Slovensko odkázal, že je ochotný vypovedať o zločinoch SIS pod vedením Ivana Lexu za vlády HZDS. Zároveň vyjadril obavu o svoj život, keďže svedectvom by mohol ohroziť bývalých kolegov z tajnej služby.

Kosík priznal svoju účasť na únose prezidentovho syna v roku 1995 aj na pokuse o likvidáciu korunného svedka únosu Oskara Fegyveresa. Tvrdil, že má tiež informácie o neobjasnenej vražde Róberta Remiáša, ktorý bol Fegyveresovou spojkou.

Na Slovensku súd Kosíkovi v roku 2016 vymeral 14-ročný trest v kauze falšovania zmeniek, ktorá však s činnosťou SIS nesúvisela. Vtedy už bol Kosík mimo republiky.

Slovenská polícia neurobila žiadne kroky, aby Kosíka vypočula ani po jeho prepustení z väzenia v Mali. Stále tvrdila, že podľa jej informácií je naďalej za mrežami, hoci poslal aj video z reštaurácie s rýchlym občerstvením.

Okrem možnosti, že by si Kosíkovo zmiznutie objednal niekto z jeho bývalých kumpánov, prichádza do úvahy aj možnosť, že únos nafingoval. Mohol by sa tak vytratiť a začať niekde nový život.

Prípad Lexa

Zmiznutie bývalého spolupracovníka tajnej služby na úteku v Afrike nemá v novodobých dejinách Slovenska obdobu.

V roku 2000 z krajiny ušiel samotný Lexa, ktorý vtedy čelil obvineniu, že organizoval únos prezidentovho syna a z ďalších trestných činov. Interpol ho zadržal 14. júla 2002 so zmeneným imidžom v Juhoafrickej republike.

Späť ho priviezli expresne za štyri dni. Bolo to možné aj preto, že s Juhoafrickou republikou, na rozdiel do Mali, malo Slovensko dohodu o vydávaní. Lexa tam bol navyše s falošnými dokladmi, takže miestne úrady ho po zadržaní obratom vyhostili.

Súdy kauzu únosu prezidentovho syna v roku 2002 zabrzdili pre amnestie bývalého premiéra Vladimíra Mečiara, ktoré dal v roku 1998 ako zastupujúci prezident.

Zrušenie amnestií schválil parlament pred dvoma rokmi. Proces s aktérmi prípadu, medzi ktorými je okrem Lexu a Kosíka ďalších jedenásť ľudí, sa doteraz nezačal.