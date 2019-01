Podmienky na cestovanie do USA cez systém ESTA sa menia

ESTA ešte nie je zárukou, že cestujúcemu bude na územie USA povolený vstup.

26. jan 2019 o 9:50 SITA

BRATISLAVA. Slováci cestujúci do Spojených štátov amerických, ktorí v tejto súvislosti budú žiadať o schválenie cestovnej autorizácie ESTA, tak musia urobiť minimálne 72 hodín pred plánovaným nástupom do príslušného dopravného prostriedku smerujúceho do USA.

Upozorňuje na to slovenské ministerstvo zahraničných vecí. V súlade so zverejnenými informáciami na oficiálnej stránke ESTA už nie je možné získať schválenie žiadosti o cestovnú autorizáciu do USA v reálnom čase, teda priebehu niekoľkých minút, ako tomu bolo doteraz. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.

ESTA nezaručuje vstup

Ministerstvo zároveň informuje držiteľov platnej elektronickej autorizácie ESTA, že samotná skutočnosť, že bola cestujúcemu ESTA schválená, ešte nie je zárukou, že cestujúcemu bude na územie USA povolený vstup. ESTA je len autorizácia na nástup do dopraveného prostriedku smerujúceho do USA. Samotná schválená ESTA negarantuje povolenie vstupu na územie USA a konečné rozhodnutie o vstupe je na úradníkovi U.S. Customs and Border Protection pri vstupnej kontrole. "Z tohto dôvodu ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že ak cestujúcim, držiteľom platnej cestovnej autorizácie ESTA, nebol povolený vstup na územie USA, orgánom, na ktorý je potrebné sa obrátiť s prípadnými sťažnosťami, je U.S. Department of Homeland Security," informuje ďalej ministerstvo.

Kam so sťažnosťami

Sťažnosti je možné podávať prostredníctvom stránky U.S. Custom and Border Protection a stránky Traveler Redress Inquiry Program (DHS TRIP) https://www.dhs.gov/dhs-trip podľa povahy problémov, ktoré sa vyskytli počas vstupnej kontroly.

Rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí vstupu do USA je výlučne na rozhodnutí amerických úradov a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone D.C. ani Generálny konzulát SR v New Yorku nemajú kompetenciu intervenovať v prospech občana SR.

Cestujúci, ktorí už majú schválenú ESTA, si môžu jej status pred opätovnou cestou do USA skontrolovať na stránke: https://esta.cbp.dhs.gov. Nová žiadosť o ESTA musí byť podaná, ak má cestujúci nový cestovný pas, zmenil meno, nadobudol nové občianstvo alebo sa zmenili podmienky pre odpovede áno-nie v predchádzajúcej žiadosti. Viac informácii k ESTA sa nachádza na stránke https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/esta.

Rezort zahraničia zároveň vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cestovania do Spojených štátov amerických využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva.