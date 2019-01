Prezidentský prieskum: Šefčovič je favorit, v druhom kole môže byť s Mistríkom

Prvé kolo volieb bude 16. marca.

27. jan 2019 o 13:30 Marek Poracký

BRATISLAVA. Svoju kandidatúru na post prezidenta ohlásil len pred niekoľkými dňami a už sa zaradil medzi favoritov prezidentských volieb v marci tohto roka.

Reč je o Marošovi Šefčovičovi, ktorý je aktuálne podpredsedom Európskej komisie a zároveň zodpovedá za Energetickú úniu.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.

Šefčovič by sa v druhom kole mohol stretnúť s Robertom Mistríkom, ktorého podporuje najsilnejšia opozičná strana - Sloboda a solidarita.

V čase ohlasovania kandidatúry

Agentúra Focus robila prieskum od 16. do 23. januára na vzorke 1 013 respondentov. Zo všetkých voličov, ktorí sa už rozhodli voliť, Maroš Šefčovič by získal viac ako 16 percent.

Ten svoju kandidatúru ohlásil dva dni po spustení prieskumu.

"Šefčovič je silným kandidátom, no ešte nedosahuje vysoké čísla. Zatiaľ to nie je typ kandidáta Miroslava Lajčáka," povedal pre SME Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Práve o Miroslavovi Lajčákovi ako kandidátovi Smeru sa špekulovalo niekoľko mesiacov. Smer preto podporí Maroša Šefčoviča, o ktorom ešte v decembri 2017 hovoril aj bývalý premiér, dnes poslanec za Smer, Robert Fico.

"S touto stranou (Smer, pozn. red.) som prešiel veľké míľniky, spolupracujeme dlhodobo," hovoril Šefčovič v deň, keď ohlasoval svoju kandidatúru.

Slosiarik predpokladá, že podpora Šefčovičovi môže v ďalších prieskumoch verejnej mienky rásť.

Medzi favoritov sa Šefčovič zaradil aj v stávkových kanceláriách. Kurz na Šefčovičovo víťazstvo bol v nich 3,3:1.

Rovnako s Mistríkom

Prečítajte si tiež: Danko na prezidenta kandidovať nebude, SNS nepostaví nikoho

V aktuálnom prieskume Maroš Šefčovič skončil narovnako s Robertom Mistríkom. Získal tiež podporu viac ako 16 percent.

Práve tento výsledok môže byť pre Mistríka dôležitý. S ďalšou opozičnou kandidátkou Zuzanou Čaputovou sa dohodol o vzájomnej podpore. Kandidatúry sa vzdá ten, kto získa v prieskumoch väčšiu podporu.

Zuzana Čaputová v prieskume získala deväť percent. Tesne ju predbehol Štefan Harabin, ktorý má bezmála 12 percentnú podporu, a Béla Bugár, šéf strany Most-Híd, s viac ako desiatimi percentami.

Slosiarik však upozorňuje, že tieto čísla treba brať ako fotografiu súčasnosti. Prieskum totiž ráta aj s kandidatúrou šéfa SNS Andreja Danka, Martina Daňa, či šéfa neonacistickej ĽSNS Mariána Kotlebu.

Práve Danko v nedeľu v relácii TA3 V politike oznámil, že kandidovať na prezidenta nebude a jeho strana nepostaví žiadneho kandidáta.

V druhom kole vyzerá tesný súboj

Prečítajte si tiež: Šefčovič prijal ponuku Smeru, ohlásil kandidatúru na prezidenta

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca, druhé 30. marca. Ak by do druhého kola postúpil Šefčovič s Mistríkom, môže ísť o tesný súboj.

V prieskume agentúry Focus je medzi nimi rozdiel dve desatiny percenta. Kým Šefčovič by získal 50,1 percenta, Mistrík 49,9 percenta.

Ak by do druhého kola postúpila Zuzana Čaputová s Marošom Šefčovičom, výsledok by vyzeral jednoznačnejšie.

Šefčovič by v ňom získal 58 percent, Čaputová len 42 percent.