Danko: SNS nedá poslancom pokyn, ako hlasovať pri ústavných sudcoch

Šéf parlamentu dodal, že sa ešte musí potvrdiť prax Roberta Fica.

27. jan 2019 o 14:15 TASR

BRATISLAVA. Koaličná SNS nebude dávať svojim poslancom žiadny pokyn, ako majú hlasovať o kandidátoch na ústavných sudcov.

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vládnej strany a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.

"SNS bude mať voľnú ruku aj pri voľbe ústavných sudcov. Nebudeme dávať žiadny pokyn. Poslanecký klub nebude vyberať mená, budú mať voľnú ruku. Takže ja neviem, kto bude ako voliť," vyhlásil Danko.

Na margo toho, či by mala byť voľba ústavných sudcov tajná alebo verejná, odpovedal, že toto je téma rokovania s koaličnými lídrami, keďže platí koaličná dohoda. Opätovne však zopakoval, že jemu osobne je to jedno, nemá problém ani s verejnou voľbou. "Trikrát som povedal, že mne je to jedno. Mne je to úplne jedno. Ja som za to, že môžeme rukami-nohami hlasovať za kohokoľvek, nemám tajnosti," skonštatoval.

V súvislosti so špekuláciami, či nebudú blokovaní pri voľbe niektorí z kandidátov, Danko poznamenal, že o ničom sa nekalkuluje. "Všetci, ktorí sú tam, majú právne vzdelanie, majú prax. Hovorím, že každý z nich, každý z týchto lídrov, niečo splnil," doplnil Danko, ktorý si však myslí, že prax na ústavného sudcu by mala byť vyššia ako 15 rokov. "Aspoň 25 rokov," poznamenal šéf SNS.

Na margo ústavných sudcov dodal, že ešte musí byť potvrdená, respektíve nepotvrdená, prax predsedu Smeru-SD Roberta Fica ako jedného z kandidátov. "Robertovi Ficovi nejaký Boris Kollár, ktorý tam sedel (na vypočúvaní, pozn. TASR), nemôže nosiť ani tašku," povedal Danko.