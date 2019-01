Plénum by hlasovať o odobratí mandátu Matovičovi nemuselo, potrebná je zmena zákona

Otázka Matovičovho mandátu je otvorená takmer dva roky.

28. jan 2019 o 13:54 TASR

BRATISLAVA. Plénum by nemuselo hlasovať o návrhu na odobratie mandátu predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi.

Ak by prešla zmena zákona o konflikte záujmov, ktorá by otázku nepozastavenej živnosti riešila, nebolo by hlasovanie potrebné. Už by totiž za tento prehrešok nehrozila strata mandátu. Potvrdil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).

Zmena zákona o konflikte záujmov

"Opozícia má šancu schváliť zákon, ktorým sa mení to, že Igor Matovič nemusí prísť o mandát. Dva roky sme jej to ponúkali, teraz je tam zákon o majetkových priznaniach. Ak schváli opozícia tento zákon, nepríde k hlasovaniu o pánu Matovičovi," povedal Danko.

"Nebudeme podmieňovať našu podporu jedným príkladom," uviedla predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Na poslaneckom grémiu avizovala, že hnutie predloží k zákonu viaceré pozmeňujúce návrhy.

Zatiaľ nevedela povedať, či hnutie novelu zákona podporí, aj keby jeho pozmeňujúce návrhy neprešli.

Trvá však na takej zmene zákona, ktorá by z právnej normy urobila funkčný zákon. V súčasnej podobe podľa Remišovej neplní svoju funkciu.

Nepozastavená živnosť

Otázka Matovičovho mandátu je otvorená takmer dva roky. Prvýkrát ho za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016.

Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú. Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, má rozhodnúť definitívne plénum, zbavenie mandátu musí podporiť minimálne 90 hlasov.

Grémium hovorilo aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Podľa návrhu programu schôdze by o tomto bode mala snemovňa začať rokovať 30. januára o 17.00 h a samotná voľba by mala byť 31. januára o 17.00 h.

O posty sa uchádza dovedna 40 kandidátov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR po trojdňovom híringu rozhodol, že 39 z nich spĺňa zákonom požadované podmienky.

O Ficovi nerozhodli

Bez uznesenia skončil iba líder Smeru Robert Fico, ktorý podľa opozície nemá potrebnú 15-ročnú prax v právnickom povolaní.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) však oznámil, že chce, aby tento výbor nejako o Ficovi rozhodol, dovtedy voľba v pléne nebude.

Šéf parlamentu je aj za to, aby sa na hlasovaní vo výbore zúčastnil aj poslanec Peter Kresák (Most-Híd), ktorý bol doteraz rozhodnutý sa na týchto procesoch nezúčastňovať, keďže sám kandiduje.

To spôsobilo, že koalícia a opozícia majú vo výbore rovnaký počet hlasov. Kresák následne oznámil, že sa členstva v tomto výbore vzdá. Otázne je, kto na jeho miesto nastúpi.