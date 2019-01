Dobré ráno: Nie je otázka či, ale ako zobchoduje Danko prezidenta

Čo naznačuje prieskum prezidentských kandidátov.

28. jan 2019 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Štartovaciu čiaru poznáme, cieľ tiež a prakticky aj zoznam všetkých atlétov. Nedeľný prieskum preferencií pritom už ukázal, ako na tom jednotlivý kandidáti na prezidenta sú.

A ukázal zaujímavé veci u opozície aj koalície.

Medzičasom sa Andrej Danko nechal počuť, že on teda kandidovať nebude. Čo to spraví s číslami antisystému, ako je na tom kandidát Smeru Maroš Šefčovič a ako vyzerá demokratická opozícia?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

V Bratislave začal súd s Jurajom Hossuom, ktorý v máji na smrť dobil Filipínca Henryho Acordu v centre hlavného mesta. Hossua na súde tvrdil, že si na útok nespomína a boxer v brašni mal vraj iba ako talizman. Za zabitie mu hrozí dvanásť rokov.

Poslanec Miroslav Beblavý vyzýva koalíciu, aby neblokovala voľbu ústavných sudcov. Takéto obštrukcie totiž môžu mať vážne dôsledky pre ústavnosť a spravodlivosť na Slovensku. Včera sa zároveň poslanec Mostu a kandidát na ústavného sudcu Peter Kresák vzdal členstva v ústavnoprávnom výbore parlamentu.

Slovák Dominik Kobulnický sa pred pražským súdom priznal, že mal pred rokmi chystať teroristický útok v Prešove. Tvrdí však, že si to nakoniec rozmyslel. Česká polícia u neho v roku 2017 našla v pražskom paneláku chemikálie na výrobu výbušnín a inštruktážne videá.

Nemecko chce skončiť s uhlím, no tento odklon od energie z uhlia neplánuje kompenzovať jadrom alebo energiou z jadra z okolitých štátov. Čierne uhlie sa pritom v Nemecku prestalo ťažiť minulý rok a krajina postupne zatvára aj jadrové elektrárne. Poslednú by mali odpojiť zo siete v roku 2022.

Mark Zuckerberg plánuje prepojiť správy naprieč sociálnymi sieťami Facebook, Instagram a WhatsApp. Tvrdí to denník New York Times, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje. Služby by síce fungovali samostatne, no práce na prepojení už mali začať.

