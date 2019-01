Most-Híd zatiaľ náhradníka za Kresáka nemá, ale hľadá

Bolo by dobré, keby to bol právnik, ale nemusí byť, uviedol predseda poslaneckého klubu.

28. jan 2019 o 18:46 TASR

BRATISLAVA. Koaličný Most-Híd zatiaľ nerozhodol, kto nastúpi za Petra Kresáka (Most-Híd) do parlamentného ústavnoprávneho výboru.

Potvrdil predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák po rokovaní klubu.

"Pán Kresák sa dnes vzdal členstva vo výbore a tak sme rokovali aj o tejto téme. Zatiaľ náhradu nemáme, ale hľadáme. Bolo by dobré, keby to bol právnik, ale neznamená to, že to tak musí byť," povedal Bastrnák.

Miesto môže získať aj koaličný partner

Vo výbore by chcela strana vlastného člena, ale pokiaľ nikto z klubu nebude chcieť, môžu prísť na rad aj iné riešenia. "Nemôžeme nikoho nútiť," doplnil Bastrnák.

Nevylúčil, že jedným z riešení môže byť aj to, že by strana prenechala miesto koaličnému partnerovi.

Kresák odišiel z výboru po tom, čo ho pre jeho neúčasť na hlasovaní výboru o kandidátoch na ústavných sudcov kritizoval predseda NR SR Andrej Danko (SNS).

Výbor pre rovnosť hlasov koalície a opozície neprijal uznesenie v prípade kandidatúry šéfa Smeru-SD a expremiéra Roberta Fica. Kresák sa na hlasovaní nezúčastnil, lebo sám kandiduje.

Danko chce, aby výbor o Ficovi rozhodol, dovtedy voľba v pléne nebude. Žiadal aj účasť Kresáka na hlasovaní. Ten teda oznámil odchod z výboru.

Rokuje sa o podpore kandidátov

Klub Mosta-Híd zatiaľ nerozhodol ani o tom, koho podporí vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov.

"Nestihli sme prebrať všetkých 40 mien. Pri niektorých sme našli konsenzus, ale ešte budeme v rokovaniach pokračovať na klube aj v koalícii," uviedol Bastrnák.

Mostu-Híd podľa jeho slov záleží na tom, aby parlament čo najskôr zvolil 18 kandidátov. "Je to veľmi ťažká cesta," podotkol.

Klub podľa jeho slov hovoril o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú schôdze parlamentu. "Dohodli sme sa, ako budeme hlasovať pri jednotlivých zákonoch," uzavrel Bastrnák.