Kandidáti na prezidenta majú ešte necelé tri dni na doručenie návrhov do parlamentu

Úplný zoznam kandidátov nebude známy vo štvrtok, ale až o niekoľko dní neskôr.

29. jan 2019 o 10:35 SITA

BRATISLAVA. Záujemcovia o post prezidenta SR majú ešte necelé tri dni, aby do Kancelárie NR SR doručili návrh na kandidatúru s podpismi poslancov NR SR alebo petíciou občanov. Kandidáti na post hlavy štátu môžu svoje kandidatúry odovzdať do 31. januára do 24:00.

Pre kandidatúru potrebujú získať 15 podpisov poslancov parlamentu alebo najmenej 15-tisíc ľudí.

Úplný zoznam kandidátov však nebude známy vo štvrtok 31. januára, ale až o niekoľko dní neskôr.

Kancelária NR SR má čas do 7. februára, aby preskúmala podpisy pod petíciami tých kandidátov, ktorí podajú kandidatúru v posledný deň.

Následne, ak splnia zákonom predpísané podmienky, predseda NR SR Andrej Danko rozhodne o prijatí ich kandidatúry.

Kandidatúru na prezidenta doteraz odovzdali jedenásti kandidáti, z toho deväť mužov a dve ženy.

Ako jediný predložil kandidatúru na základe podpisov poslancov NR SR Martin Daňo, ktorý zozbieral 16 podpisov koaličných i opozičných poslancov NR SR.

Petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15-tisíc podpisov, predložili Eduard Chmelár, Róbert Švec, kandidát SaS Robert Mistrík, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová, bývalý disident a predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, predseda Strany maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK) József Menyhárt a Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Šefčovič ani Kotleba ešte kandidatúru nespečatili

Z kandidátov, ktorí už oznámili kandidatúru, zatiaľ nepredložil ani podpisy poslancov a ani petíciu kandidát s podporou Smeru, súčasný eurokomisár Maroš Šefčovič a ani predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019.