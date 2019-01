Náhradu za Kresáka do výboru zatiaľ nenašli

Koalícia a opozícia majú po odstúpení Kresáka vo výbore vyrovnaný počet členov.

29. jan 2019 o 11:36 TASR

BRATISLAVA. Nový člen ústavnoprávneho výboru, ktorý by nahradil Petra Kresáka (Most-Híd), sa stále nenašiel.

Novinárom to v utorok potvrdil podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd) s tým, že jeho klub túto otázku stále neuzavrel.

Výsledok však očakáva v priebehu niekoľkých hodín.

Vyrovnaný počet hlasov

Kresák sa členstva vo výbore vzdal, keďže sa ako kandidát na ústavného sudcu nechcel podieľať na hlasovaní výboru v tejto veci.

Jeho absencia však spôsobila, že koalícia a opozícia majú vo výbore aktuálne vyrovnaný počet členov, čo spôsobilo, že pri predsedovi Smeru Robertovi Ficovi nebolo prijaté stanovisko o tom, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa alebo nie.

Danko nechce rozhodnúť sám

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch.

A to ešte pred samotnou voľbou v pléne, ktorá je naplánovaná na štvrtok.

"Mali sme klub, ten bude pokračovať. Ak aj dospejeme k nejakému riešeniu, najskôr sa to dozvedia koaliční partneri," povedal Hrnčiar.

V hre je aj možnosť, že Most-Híd prepustí miesto v tomto výbore koaličným partnerom.

"Všetky alternatívy sú otvorené. Aj to, že to obsadíme, aj to, že to neobsadíme," ozrejmil.

Situáciu, v ktorej sa očakáva opätovné hlasovanie výboru o Ficovi ako kandidátovi, označil Hrnčiar za chaotickú.

"Tam, kde sú traja právnici, sú štyri názory. V tejto chvíli absolútne neviem, čo sa bude diať. Je z toho chaos," dodal.