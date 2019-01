Lubyovej ministerstvo vypracuje s OECD národnú stratégiu zručností

Ministerstvo pripraví aj samostatné fórum pre učiteľov.

29. jan 2019 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva diskutuje so zástupcami OECD, aby spolu vypracovali Národnú stratégiu zručností pre Slovensko.

„Budeme sa rozprávať o tom, ako zlepšiť kurikulá pre deti v školách, ako zlepšiť ich zručnosti, aby sa lepšie umiestňovali v medzinárodných testovaniach PISA, a ako rozvíjať systém celoživotného vzdelávania," povedala novinárom ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že dnes ide o prvý spoločný seminár.

„Rozprávať sa budeme so zástupcami OECD, ale aj ministerstvami a inštitúciami o tom, ako by nám mohli pomôcť a čo by sme od nich potrebovali. Počas roka budeme vypracúvať jednotlivé technické programy, bude o tom diskusia," dodala.

Ministerstvo školstva chce mať podľa Lubyovej v januári budúceho roka skompletizovaný celý program s konkrétnymi technickými pomôckami.

Rezort chce, aby výsledky celoživotného vzdelávania boli oficiálne uznávané. „Hovoríme o systéme overovania kvalifikácií. To znamená, že prax, ktorú niekto získal v práci, si môže nechať uznať ako vzdelanie," vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Lubyová na záver dodala, že ministerstvo pripraví aj samostatné fórum pre učiteľov. Rozprávať sa s nimi budú špecialisti z OECD. „Budú sa zaoberať tým, ako zlepšovať profesijne vzdelávanie učiteľov či ako zlepšiť obsah inovatívneho vzdelávania," uzavrela ministerka.