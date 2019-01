Návrhy opozičných poslancov v parlamente neprešli

Poslanci neprijali návrh rokovania o polícii v súvislosti s lustrovaním Kuciaka pred jeho vraždou.

29. jan 2019

Poslanci neschválili ani návrh, aby plénum prijalo uznesenie, kde by vyjadrilo nesúhlas s prejavmi Andreja Danka, ktoré vzbudzujú rasovú a etnickú nenávisť.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Po viac ako mesiaci poslanci Národnej rady SR otvorili rokovanie 40. schôdze parlamentu.

Schôdza bude trvať do 15. februára a hlasovať o prerokovaných bodoch budú aj v piatok.

Opozičné návrhy

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová navrhovala zaradiť do programu nový bod, v rámci ktorého by NR SR prerokovala informácie súvisiace so situáciou v Policajnom zbore SR.

Remišová pripomenula, že zavraždeného novinára Jána Kuciaka pár mesiacov pred jeho vraždou podľa medializovaných informácií lustrovali v policajnej databáze na policajnom prezídiu.

„Správy o tom, že vysokopostavený policajt zisťoval na pokyn Tibora Gašpara informácie o zavraždenom Jánovi Kuciakovi len niekoľko mesiacov pred jeho vraždou sú mimoriadne závažné. Je neprípustné, aby bývalý policajný prezident Tibor Gašpar zastával akúkoľvek funkciu na ministerstve vnútra v čase, keď vychádzajú na povrch podozrenia o spôsobe fungovania elitných policajných dôstojníkov pod jeho vedením," uviedla. Poslanci jej návrh nepodporili.

Nezaradený poslanec Zsolt Simon chcel, aby NR SR požiadala ministerku školstva, aby predložila novelu zákona o výchove a vzdelávaní, aby nebolo možné trestať žiakov za odpisovanie.

Narážal tak na Andreja Danka a jeho rigoróznu prácu. Poslanci jeho návrh nepodporili.

Rovnako nepochodil ani s návrhom, aby vláda predložila návrh ústavného zákona, ktorým sa ruší udelená amnestia v kauze Technopol Marianovi Kočnerovi.

Dankova cigánočka

Poslanci neschválili ani návrh, aby plénum prijalo uznesenie, kde by vyjadrilo nesúhlas s prejavmi Andreja Danka, ktoré vzbudzujú rasovú a etnickú nenávisť.

Danko podpredsedníčku NR SR parlamentu Luciu Ďuriš Nicholsonovú cez víkend nazval "cigánočkou".

Poslanec Igor Matovič navrhoval zaradiť bod, aby NR SR odvolala podpredsedu NR SR Martina Glváča z funkcie podpredsedu NR SR ako aj z výborov, ktorých je členom. Podľa neho po jeho komunikácii s obvinenou Alenou Zs. nemá na týchto postoch čo robiť.

"Stratil morálne právo viesť NR SR," povedal Matovič. Návrh však poslanci nepodporili.

Ústavný súd presunuli

Poslanci presunuli na nasledujúcu schôdzu hlasovanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku.

Na začiatku zasadnutia bol prítomný aj predseda Senátu Poľskej republiky Stanisław Karczewski, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky.

"Je to pre nás veľká česť a myslím, že naše vzťahy si to zaslúžia," povedal predseda NR SR Andrej Danko (SNS).