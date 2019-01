Pri Ficovi už naťahujú čas. Ani Bugár neverí, že parlament zvolí 18 kandidátov

Deväť sudcov končí v polovici februára. Parlament má hlasovať desať dní predtým.

29. jan 2019 o 20:16 Peter Kováč

BRATISLAVA. Spôsob, akým by sa mohol expremiér Robert Fico dostať na Ústavný súd napriek nesúhlasu prezidenta Andreja Kisku, sa už začína ukazovať.

Poslanci vládnych strán odložili voľbu kandidátov na sudcov z tohto štvrtka na budúcu stredu a už vopred naznačujú, že potrebných osemnásť ľudí zrejme nenájdu.

"Hovorím už dopredu, že zo štyridsiatich ľudí na prvý šup nevyberieme osemnástich," upozornil šéf Mosta-Hídu Béla Bugár. Vysvetlil to zložitosťou hlasovania o kandidátov.

Poslanci totiž budú musieť pri všetkých štyridsiatich menách zaškrtnúť na hlasovacom lístku jednu z troch možností, medzi ktorými sú: za, proti, zdržiavam sa. Ak pri nejakom, hoci len jednom z kandidátov poslanec nevyznačí presne jednu z týchto možností, neplatný je celý jeho hlasovací lístok.

"Môže to byť slabá výhovorka, no aj vy sa mýlite a niekedy zverejníte nepravdivú informáciu. Aj poslanci sa mýlia. To je niekedy skoro ako v škôlke," dodal Bugár.

V podobnom duchu sa cez víkend vyjadroval aj šéf SNS Andrej Danko. V televíznych diskusiách naznačoval, že parlamentu by sa nemuselo podariť zvoliť osemnástich kandidátov.

Avizoval však, že prezidentovi by v takom prípade predložil aj neúplnú kandidátku.

"Osobne si myslím, že z toho, čo prezidentská kancelária dostane, by mal vybrať, pretože aspoň troch by mal vybrať na funkčnosť Ústavného súdu," vyhlásil Danko na TA3. Odôvodnil to tým, že si "nesmieme dovoliť, aby Ústavný súd bol nefunkčný".

Naznačoval tým, že Kiska by nemusel obsadiť všetkých deväť voľných miest sudcov. Ak by mu parlament ponúkol napríklad šesť či sedem kandidátov, aj z tých by mohol vymenovať polovicu, teda troch za sudcov.

Keby prezident vymenoval aspoň troch sudcov, Ústavný súd by mal aj so štyrmi zostávajúcimi sudcami dokopy sedem členov a bol by plne funkčný a to vrátane pléna. To môže pracovať, keď v ňom zasadne aspoň nadpolovičná väčšina z celkovo trinástich sudcov.

Kiska by mohol koalíciu dobehnúť

Pravdepodobnosť takéhoto scenára neoficiálne potvrdili pre SME aj niektorí vládni poslanci.

Koalícii by pri obsadzovaní ďalších voľných miest na súde už stačilo naťahovať čas až do júna, kým sa vymení prezident. Kiska totiž vopred naznačil, že Fica za sudcu nevymenuje.