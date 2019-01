Hrnčiar: Kiska vie, podľa čoho bude vyberať sudcov. Ale viete, aký bude ďalší prezident?

Ak sa potvrdia informácie o lustrovaní Kuciaka, musí sa to riešiť aj trestnoprávne.

29. jan 2019 o 20:18 Lucia Krbatová

Medzi ktorými poslancami Mosta-Hídu sa rozhoduje, či by mohli nahradiť Petra Kresáka v ústavnoprávnom výbore? Šéf vášho poslaneckého klubu povedal, že by mali mať právnické vzdelanie, to sedí na Petra Antala alebo Irén Sárközyovú.

"Nechcem špekulovať, nebudem dávať žiadne indície. Dohoda je taká, že akokoľvek sa rozhodneme, predseda strany Béla Bugár bude najprv informovať koaličných partnerov. Výber je na dobrej ceste, ale osoba, ktorá sa má rozhodnúť, sa ešte nerozhodla. Poslanec nemôže ísť do ústavnoprávneho výboru nasilu."

Už viete, ako by nový člen za Most rozhodol ohľadne spochybňovania 15 rokov praxe Roberta Fica?

"To sa musí ukázať. Pre mňa je komplikované sa k tomu vyjadriť, lebo nie som právnik. Sú na to rôzne názory. V utorok zazneli nové informácie, že kolegovia zo Smeru idú predložiť ďalší dôkaz, že požadovanú prax spĺňal. Keď niečo predložia, výbor to posúdi. "

Vy by ste podporili Fica za ústavného sudcu v parlamente?

"Žiadny ústavný sudca by nemal vedieť, kto ho volil alebo nie. Ako ústavný sudca sa môže dostať do styku s poslancom Národnej rady, ktorý môže byť účastníkom konania a môže to ovplyvniť jeho rozhodovanie."