Pellegrini: Neviem, či má pravdu Vorobjov alebo Gašpar, nebudem vynášať súdy

Premiér nevidí dôvod, aby spochybňoval Glváča.

30. jan 2019 o 12:32 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Nevie, kde je pravda, zistiť to musí vyšetrovateľ a prokuratúra, až potom sa vyjadrí.

Premiér Peter Pellegrini zo Smeru takto reagoval po stredajšom rokovaní na informácie, že už bývalý policajný prezident Tibor Gašpar dal podľa výpovede podriadeného lustrovať novinára Jána Kuciaka niekoľko mesiacov pred jeho vraždou.

Pellegrini povedal, že Gašparov podriadený tvrdí, že lustroval na jeho pokyn a Gašpar to popiera. "Nemôžete odo mňa čakať, že ja mám vyniesť súd,“ povedal. Na rade je podľa neho prokuratúra, aby zistila, kto hovorí pravdu.

Gašpar po vražde Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej skončil vo funkcii policajného prezidenta, no Saková si z neho urobila svojho poradcu.

Či by mal Gašpar skončiť vo funkcii, Pellegrini priamo nepovedal. Je podľa neho na ministerke, ako sa rozhodne. Ak sa informácie o Gašparovi potvrdia, podľa neho však musí prijať personálne otázky.

Ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru od zverejnenia informácií o lustrovaní pred médiá neprestúpila. Neprišla ani na rokovanie vlády.

So Sakovou o Gašparovi nehovoril

Pellegrini sa stretol so Sakovou v utorok, no na brífingu Gašpara nevysvetlil. Na stretnutí bol aj policajný prezident Milan Lučanský a riaditeľ Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik.

Pochválil len policajtov za doterajšie vyšetrovanie vraždy a skritizoval médiá, pretože informujú o veciach z policajného spisu. Novinári v utorok priestor na otázky nedostali.

V stredu to Pellegrini odôvodnil tým, že so Sakovou o kauze lustrovania nehovoril. "Včerajšie rokovanie so silovými zložkami bolo k všeobecnej situácii, nie ku osobe Gašpara," povedal.

Vyjadril sa aj ku komunikácii podpredsedu parlamentu Martina Glváča zo Smeru s obvinenou Alenou Zsuzsovou. Ten sľuboval, že komunikáciu jasne vysvetlí novinárom, no miesto toho poskytol rozhovory len vybraným médiám. Samotný Pellegrini pri tom minulý týždeň povedal, že od neho očakáva, že všetko jasne vysvetlí.

"Nemám dôvod ho spochybňovať za nejakú osobnú komunikáciu. Verejne popraviť a odsúdiť ho by sa mi zdalo nefér," povedal Pellegrini.

Vypovedať mal Vorobjov

Šéf spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov vypovedal, že na jeseň 2017 mu vtedajší šéf polície Gašpar dal pokyn, aby o Kuciakovi hľadal informácie v policajných záznamoch, napísal 24. januára server aktuality.sk. Gašpar to odmieta.

Niekoľko týždňov predtým sa podnikateľ Marian Kočner vyhrážal Kuciakovi, že bude hľadať špinu naňho a na jeho rodinu. V tom čase takisto podľa výpovede Petra Tótha v pozícii utajeného svedka na Kočnerovu objednávku sledovali viacerých novinárov.

Informácie pochádzajú z vyšetrovacieho spisu a denníku SME ich potvrdili zdroje blízke vyšetrovaniu.