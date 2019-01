Kotleba odovzdal podpisy, zabojuje o post prezidenta

Predseda strany ĽSNS Marian Kotleba vyzbieral viac ako 27-tisíc podpisov občanov.

30. jan 2019 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Predseda strany ĽS Naše Slovensko Marian Kotleba sa oficiálne uchádza o post prezidenta.

Do Národnej rady v stredu odovzdal viac ako 27-tisíc podpisov občanov.

Pred novinármi podotkol, že do zápasu o prezidentskú funkciu chce ĽS NS zapojiť skutočnú obranu tradičných hodnôt.

"S dôverou, ktorú mi dali občania v petícii, nebudeme hazardovať a ideme zabojovať o funkciu prezidenta, lebo sme presvedčení, že Slovensko si konečne zaslúži slovenského prezidenta. Zabojovať tak, aby to posunulo Slovensko, je našou povinnosťou," povedal.

Podľa Kotlebu prezident má byť človek, ktorý bude v prvom rade bojovať za to, čo ľudia na Slovensku potrebujú, a nebude počúvať pokyny zo zahraničia.

"Žiaľ vidíme, že v novodobej histórii Slovenskej republiky ten vplyv zo zahraničia na všetkých prezidentov bol veľmi silný," konštatoval.

Odmietol špekulácie niektorých médií, že by sa mal vzdať svojej prezidentskej kandidatúry v prospech sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina.

Dodal, že jediné nápady a ponuky, ktoré prijíma, sú od jeho voličov či sympatizantov.

Kandidatúru na prezidenta už odovzdal Martin Daňo, ktorý predložil pod svojou kandidatúrou 16 podpisov poslancov Národnej rady.

Petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15 000 podpisov, predložili Eduard Chmelár, Róbert Švec, kandidát SaS Robert Mistrík, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová, František Mikloško, Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov a predseda Strany maďarskej komunity József Menyhárt.

Petičné hárky s potrebnými podpismi tiež odovzdal Radovan Znášik, aj napriek tomu, že v deň konania prvého kola volieb nebude spĺňať podmienku 40 rokov veku.

Kandidatúru na prezidenta dnes odovzdal aj podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.



Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Kandidáti na post hlavy štátu môžu svoje kandidatúry odovzdať do 31. januára do 24:00.