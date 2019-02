Čítanie na víkend: Vinnetou zo Žiaru, majsterka lietajúcich tanierov a smradľavá história

Pozrite si prehľad magazínového čítania.

Rozhovor s majsterkou v diskgolfe

Celé detstvo nešportovala. Bežala jedine vtedy, keď šprintovala za električkou alebo za autobusom.

Dnes je Katarína Boďová osemnásobnou majsterkou Slovenska v športe s lietajúcim tanierom, ktorý sa hádže na kôš. V discgolfe patrí medzi najlepšie svetové hráčky.

Ako vyzerá súťaženie? "Predstavte si, že máte pred sebou les a máte tam krivku v tvare písmena s. Dá sa to hodiť - so správnym diskom, ktorý správne hodíte," vysvetľuje Boďová, ktorá sa tomuto športu venuje popri práci aplikovanej matematičky. Raz rieši problém v neurovede, druhýkrát v párení rastlín a tretíkrát napríklad otázku, ako ľudia chodia, ak majú zavreté oči.

Príbehy slávnych fotografií

Existuje niekoľko desiatok fotografií Marilyn Monroeovej, jednej z najväčších hollywoodskych hviezd, ale najslávnejšia vznikla 15. septembra 1954 po jednej hodine v noci na križovatke Lexington Avenue a 52. ulice na newyorskom Manhattane.

Režisér Billy Wilder tu práve nakrúcal kultovú scénu komédie The Seven Year Itch (u nás známej pod názvom Slamený vdovec). Marilyn Monroe v nezabudnuteľnej úlohe naivnej dievčiny stojí v bielych šatách nad pouličným vetrákom newyorského metra a so sukňou sa jej pohráva prievan.

Čo spôsobil, to vie dnes každý filmový fanúšik, no čo sa dialo predtým a čo potom, je samostatný príbeh. Nemenej zaujímavý ako príbeh iných slávnych fotografií. Napríklad napalmového dievčaťa, hladujúceho dieťaťa so supom či Lexovho skoku do vody.

Kto bol Ladislav Mňačko, človek pradadoxov

Partizán a antifašista, ale aj demagóg schvaľujúci vraždenie nevinných, napokon muž odmietajúci každú formu totality aj slovenský šovinizmus.

Stojí za ním nenávistná stranícka propaganda aj kvalitná literatúra, vydania jeho kníh sprevádzali škandály.

Pohyboval sa v spoločnosti papalášov, ale takisto začal odhaľovať praktiky totalitnej moci, na ktorých sa sám podieľal.

Ladislava Mňačka sprevádza mnoho paradoxov. Narodil sa pred rovným storočím, 29. januára 1919. Aký bol jeho život a koľkými zvratmi prešiel? Aká je literatúra a texty, ktoré po ňom zostali?

Ako súvisí kanalizácia a zdravie

Pri prechádzke londýnskou štvrťou Soho môžete natrafiť na nenápadnú čiernu pumpu. Zdá sa, akoby z nej stále kvapkala voda, no ak ste smädní, nepomôže vám. Pumpa nemá rúčku.

Podobné rozčarovanie zažili obyvatelia štvrte aj pred viac než 160 rokmi. K pumpe chodili denne, pre ich domácnosti bola jediným zdrojom vody.

Jedného dňa však z pumpy zmizla rúčka. Úradníci ju odmontovali na žiadosť ambiciózneho lekára Johna Snowa.

Dnešná maketa pumpy je už len symbolickou spomienkou. Na časy, keď ulice Londýna pokrývali splašky a ľudí zabíjala cholera. Na časy, keď ľudia netušili, že s vodou pijú aj výkaly svojich susedov.

Najobľúbenejšie skvosty v kalendári

Meno človek nosí po celý život. Často ho podľa neho posudzujú iní ľudia ešte skôr, ako sa s ním stretnú.

Ľudia dávajú svojim deťom určité mená z rôznych dôvodov. Niekto si chce uctiť príbuzného alebo obľúbeného slávneho človeka, niekto vyberie zvláštne meno v nádeji, že tak venuje svojmu potomkovi výnimočnosť.

Ešte za socializmu sa v istej ére objavilo v školských laviciach nezvyčajne veľa Angelík. Dobrodružné filmy nakrútené podľa diel nemeckého spisovateľa Karla Maya zjavne inšpirovali krstnú mamu Vinnetoua Gorala zo Žiaru nad Hronom. Ten mal aj sesternicu Ribanu, ktorá sa však neskôr dala premenovať na Nicolu. V posledných rokoch sú zasa hitom mená postáv z tureckých telenoviel. Ktoré sú to?