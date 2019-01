Danko neprijal kandidatúru Znášika, nespĺňa vekovú podmienku

U troch kandidátov ešte preverujú podpisy.

31. jan 2019 o 13:35 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa rozhodol neprijať kandidatúru Radovana Znášika, ktorý síce odovzdal petíciu občanov s 15 000 podpismi, ale nespĺňa podmienku, že v deň konania prvého kola volieb bude mať 40 rokov.

Danko doteraz rozhodol o prijatí kandidatúry jedenástich kandidátov.

U troch kandidátov ešte Kancelária NR SR preveruje podpisy. A dvoch Danko kandidatúru odmietol.



Kandidáti na post hlavy štátu musia svoje kandidatúry s podpismi poslancov NR SR alebo petíciou občanov odovzdať do kancelárie Národnej rady SR do 31. januára do 24:00.

Pre kandidatúru potrebujú získať 15 podpisov poslancov parlamentu alebo najmenej 15-tisíc podpisov občanov SR.