Matovič: Danko sa vždy snažil útočiť, ale zistil, že každý útok voči mne mu ublížil

Verí, že Čaputová a Mistrík sa rozhodnú do dvoch týždňov.

3. feb 2019 o 20:40 Lucia Krbatová

OĽaNO má v súčasnosti štyroch členov, no podľa lídra Igora Matoviča počty doplnia.(Zdroj: TASR)

Poslanci podporili ústavný zákon o konflikte záujmov, ktorý hovorí, že strata mandátu je možná len vtedy, ak poslanec poruší zákon dvakrát počas jedného volebného obdobia. O vašom mandáte sa teda už hlasovať nebude, ako to naznačoval Andrej Danko?

Matovič mandát Predseda parlamentu Andrej Danko z SNS zaradil na januárové rokovanie parlamentu hlasovanie o návrhu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií na zbavenie Matoviča mandátu. Matovič si dvakrát nepozastavil na daňovom úrade živnosť, ktorá sa mu po roku automaticky obnovovala. Bolo to v dvoch volebných obdobiach. V stanovisku však Danko povedal, že hlasovať o Matovičom mandáte nemusia, ak parlament prijme ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Vo štvrtok ho podporilo 97 poslancov. Poslanci OĽaNO sa zdržali.

"Nemali by sme teraz prijímať účelové zákony preto, aby sa nemohlo hlasovať o strate môjho mandátu. Zákon neplatí, kým ho prezident nepodpíše a v mojom prípade by sme mali ísť podľa starého zákona. Nový zákon by navyše nemal byť ani retroaktívny. Rozhodnutie výboru o mne je spred dvoch rokov."

Z Dankovho stanoviska je zrejmé, že ak bude prijatý ústavný zákon, hlasovať o vašom mandáte nechce. Hovorili ste o tom s predsedom parlamentu?

"Nie, s Dankom by som takéto obchody ani nerobil. Bolo na hrane zákona, keď hovoril, že ak poslanci OĽaNO zahlasujú za tento ústavný zákon, tak sa nebude hlasovať o predsedovi hnutia. Ak raz hrdina vyhlasoval, že mám prísť o mandát, lebo som podľa neho strašne porušil zákon s nula eurami tržieb, nech stlačí tlačidlo a vysvetľuje to ľuďom. Tento zákon mu v tom nebráni."

Ako vnímate, že predložil návrh na hlasovanie o vašom mandáte teraz, no nakoniec o návrhu hlasovať nechce?

"On sa vždy snažil útočiť, ale zistil, že každý útok voči mne mu ublížil na percentách. Teraz sa asi nechce utopiť pod hranicu zvoliteľnosti."