Na prezidenta kandiduje aj Ivan Zuzula, podporujú ho konzervatívci

Viac ako dve desaťročia pôsobil na Slovenskom hydormeteorologickom ústave.

31. jan 2019 o 15:49 SITA

BRATISLAVA. Ivan Zuzula dnes odovzdal do Národnej rady SR petičné hárky s viac ako 16-tisíc podpismi občanov.

Ako povedal pre agentúru SITA, je občianskym kandidátom na post prezidenta, podpisy od občanov vyzbieral s podporou Slovenskej konzervatívnej strany.

"Motivácia kandidovať bola v tom, aby sme dali priestor aj pre konzervatívnu časť politického spektra. Zámerom bude prezentovať klasické a tradičné hodnoty politiky," povedal Zuzula.

Hlavným mottom jeho kampane budú tri motívy, a to prosperita, podpora rodiny a udržateľný rozvoj.

"Prosperita by sa mala týkať pracujúcich a aktívnych ľudí. Prosperita by mala ruka v ruke ísť s dodržiavaním zákona a nemala by byť obmedzovaná slabou vymožiteľnosťou práva," povedal.

Podľa neho je dôležitá podpora rodiny, lebo "len fungujúca rodina je garanciou toho, že slovenský národ nebude vymierať".

Okrem toho vníma potrebu riešiť hrozbu klimatickej zmeny, ktorá je podľa neho "za dverami".

"Musíme byť pripravení a mať vhodné opatrenia," dodal. Zároveň je presvedčený, že prezident má na Slovensku silu rozprúdiť v spoločnosti diskusiu. "Je to silná politická figúra a kompetencie sú dosť silné na to, aby vedel svoje predstavy dať jasne najavo," dodal.

Prezidentské voľby 2019

Eurokomisár Maroš Šefčovič ide kandidovať do prezidentských volieb ako nezávislý kandidát, jeho kandidatúru podporili poslanci NR SR za Smer. Šefčovič dnes, 31. januára, do NR SR priniesol 47 podpisov zákonodarcov zo Smeru.

Kandidatúru na post prezidenta už odovzdal Martin Daňo, ktorý získal 16 podpisov poslancov NR SR. Petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15 000 podpisov, predložili Eduard Chmelár, Róbert Švec, kandidát SaS Robert Mistrík, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová, František Mikloško, Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov, predseda Strany maďarskej komunity József Menyhárt, podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak a predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Danko neprijal dvoch kandidátov

Petičné hárky s potrebnými podpismi tiež odovzdal Radovan Znášik, aj napriek tomu, že v deň konania prvého kola volieb nebude spĺňať podmienku 40 rokov veku.

Jeho kandidatúru však preto predseda Národnej rady SR Andrej Danko neprijal.

Rovnako neprijal ani kandidatúru dôchodcu Jána Molnára pre podozrenie, že podpisy pod svoju kandidatúru získal od 15 poslancov podvodne.

Voliť sa začne v druhej polovici marca

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019.