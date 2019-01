Droba: V správach od Zsuzsovej nebolo nič okaté, možno také jemné zvádzanie

Keď v polovici januára vyšlo najavo, že si Alena Zsuzsová, obvinená z objednávky vraždy Jána Kuciaka, písala s viacerými vplyvnými mužmi na Slovensku, bratislavský župan Juraj Droba komunikáciu priznal. Bližšie ju však opísať nechcel.

„Ďura sme vždy volali networker, lebo bol na sociálnych sieťach nadpriemerne aktívny a s ľuďmi intenzívne komunikoval,“ povedal o Drobovi pred týždňom jeho bývalý kolega z SaS Daniel Krajcer.

Až po dvoch týždňoch sa Droba rozhodol, že prehovorí. V rozhovore opisuje, ako komunikáciu vnímal a či mal Marian Kočner dôvod zbierať na neho diskreditujúce informácie.

Kedy sa s vami po prvý raz skontaktovala Alena Zsuzsová?

"Napísala mi nejaká Aja a po prvý raz to mohlo byť niekedy v roku 2015 a gro komunikácie sa udialo v roku 2016. Bližšie si dátumy nepamätám."

Ako vyzerala vaša komunikácia?

"Bola to komunikácia s osobou, ktorá sa tvárila ako fanúšik politiky. Nebolo tam nič príliš do očí bijúce, bolo to možno také jemné zvádzanie. Poriadne si to už nepamätám, denne si píšem s desiatkami ľudí. Bol som slobodný, písal som si aj so ženami."

Spôsob komunikácie bol teda flirtový, mal nejaký erotický náboj?