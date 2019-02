Na väčšine územia platí výstraha pred vetrom

Vietor tu podľa meteorológov môže dosiahnuť v nárazoch 65 - 70 km/h.

1. feb 2019 o 8:38 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku treba v piatok počítať so silnejším vetrom.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Pre väčšinu územia platí od rána výstraha prvého stupňa. Týka sa takmer všetkých krajov, s výnimkou Trnavského a Košického kraja.

Na horách hrozí víchrica

Vietor tu podľa meteorológov môže dosiahnuť v nárazoch 65 - 70 km/h, priemerná rýchlosť sa môže pohybovať okolo 45 km/h.

"Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ.

Podvečer sa môže rýchlosť vetra zvýšiť najmä v oblasti hôr na severe stredného Slovenska. V nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť 125-160 km/h, v priemere 90 km/h, čo predstavuje víchricu.

"Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," podotýka SHMÚ.

Výstraha druhého stupňa bola vydaná pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Banská Bystrica a Brezno. Predbežne platí od piatka od 18. h do soboty (2.2.) do 18. h.

Na slovenských cestách si treba dávať naďalej pozor aj na poľadovicu. Obozretnejší by mali byť vodiči obzvlášť v Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Výstraha predbežne platí do piatka do 18. h.

Hmla v okolí Banskej Štiavnice

Podľa Slovenskej správy ciest (SSC) by mali byť momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I. až III. triedy a tiež horské priechody.

Podľa portálu zjazdnosť.sk si však treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou do 50 m v okolí Banskej Štiavnice, viditeľnosť do 100 m je hlásená v oblasti Štósu.

Opatrne treba jazdiť aj na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v oblastiach Levoča, Stakčín, Makov, Turčianske Teplice, Budatín, Martin, Žilina, Rajec a Belá, kde je na vozovke zľadovatený sneh.