Slovensku sa kráti čas na prijatie prísnejších pravidiel ochany prírody

Dôvodom je konanie EÚ voči Slovensku za nedostatočnú ochranu niektorých druhov a biotopov.

1. feb 2019 o 11:16 SITA

BRATISLAVA. Fond na ochranu prírody (WWF Slovakia) vyzval vládu, aby čo najskôr prijala novelu zákona o lesoch z dielne ministerstva pôdohospodárstva a novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia.

Urobil tak v reakcii na konanie Európskej komisie voči Slovensku za nedostatočnú ochranu niektorých druhov a biotopov.

„Vyzývame vládu a kompetentné inštitúcie, aby tieto navrhované novely a kľúčové úpravy v nich zaradili medzi svoje priority,“ uviedol WWF Slovakia na sociálnej sieti s tým, že práve zmeny v spomínaných zákonoch by mali posilniť aspekt ochrany prírody.

Vyššia ochrana starých lesov

Obe novely sú už v pripomienkovom konaní, na ktorom sa zúčastnil aj WWF Slovakia.

„Naše pripomienky smerovali práve k lepšej ochrane starých smrekových lesov pred náhodnou ťažbou a k posilneniu kompetencií orgánov ochrany prírody, ktoré by mali byť o náhodnej ťažbe vopred informované a mali by mať možnosť posúdiť, či je v súlade s predmetom ochrany biotopov a druhov,“ zdôraznil WWF Slovakia.



Európska komisia konštatovala, že stav viacerých druhov živočíchov a rastlín a ich biotopov na Slovensku je nepriaznivý, najvýraznejšie to postihlo hlucháňa, ktorý je na pokraji vyhynutia.

Sťažnosť a dva mesiace na odpoveď

Európska komisia zaslala Slovensku takzvané odôvodnené stanovisko, na ktoré musí do dvoch mesiacov odpovedať a vysvetliť, aké kroky prijalo alebo plánuje prijať na riešenie tejto situácie.

Pokiaľ nebude náprava, Komisia môže Slovensko zažalovať na Európskom súdnom dvore za neplnenie záväzkov.

„Európska komisia už v júli minulého roka vyzvala Slovensko, aby zosúladilo svoje zákony s európskymi smernicami o ochrane prírody, podľa ktorých musia byť lesohospodárske aktivity v chránených územiach predmetom hodnotenia vplyvov na chránené druhy a biotopy,“ pripomenul WWF Slovakia.

Ministerstvo vypracovalo program záchrany

Ministerstvo životného prostredia už uviedlo, že novelu zákona o ochrane prírody a krajiny je nutné v záujme ochrany prírody prijať čo najskôr.

Nová legislatíva sa sústredí aj na ochranu vzácnych druhov živočíchov a rastlín, obmedzuje vykonávanie veľkoplošnej ťažby v chránených územiach a posilňuje právomoci štátnych orgánov ochrany prírody.

Vlani tiež ministerstvo životného prostredia vypracovalo program záchrany hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka, ktorý predstavuje konkrétne opatrenia na ochranu tohto druhu a jeho územia.

Slovensko stráca biotopy hlucháň

Ochranári už dlhší čas poukazujú na nepriaznivý stav populácie a biotopov hlucháňa a tetrova.

Hlavnou príčinou veľkého poklesu jeho populácie je intenzívna ťažba dreva v horských oblastiach a úbytok starých lesov, ktoré obýva.

Od roku 1972 klesla populácia hlucháňa na Slovensku asi o 76 percent, pričom trend pokračuje.

V roku 1972 uvádzali štatistiky 3 697 jedincov, jeho súčasná populácia sa u nás odhaduje na 646 až 866 jedincov.

„Slovensko stráca biotopy hlucháňa, a to najmä pre ťažbu dreva v starých smrekových lesoch z dôvodu takzvanej ochrany pred lykožrútom,“ uzavrel WWF Slovakia.