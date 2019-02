Bratislava vs. Praha: Čím zaujala naša metropola turistov z Kalifornie

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o Slovensku.

2. feb 2019 o 6:12 Michaela Terenzani

Paul and Lynette Doege sú kalifornský pár, ktorý do Bratislavy zavítal túto jeseň poprvýkrát. Po príchode z Prahy začali porovnávať: Bratislava je menšia, ľahšie sa tu zorientujete, a všade sa dostanete peši. Lynette prezradí, prečo sa jej najviac páči Modrý kostolík a Paul odporučí najlepší spôsob ako za krátky čas spoznať celé mesto.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.