Desať správ o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. feb 2019 o 12:05 The Slovak Spectator

BRATISLAVA. Prehľad článkov, ktoré v tomto týždni zaujali čitateľov Slovak Spectator.

1.Školy by mali učiť žiakov hodnoty, ktoré počítač nepozná, hovorí riaditeľ súkromnej strednej školy: Schools should teach values that you can’t get from a computer

2. Chcete sa ísť do Bruselu pozrieť na cikajúceho chlapca? Ostaňte v Bratislave, nájdete štyroch: While Brussels is proud of one urinating boy, Manneken Pis, Bratislava has four

3. Prečo sa migrantov pýtame odkiaľ sú a nezaujíma nás kto sú? Píše rumunská novinárka žijúca na Slovensku, Anca Dragu: “Who” instead of “where”

4. Pred 20 rokmi utópia, dnes jeden z najdôležitejších pilierov slovenskej ekonomiky: Current standing of BSC sector would have sounded like utopia 20 years ago

5. Začnite február zápasmi Davis Cupu, nočnou návštevou Bratislavského hradu, či vôňou kávy od najlepších baristov a baristiek: Top 10 events in Bratislava

6. Jekaterina z Lotyšska najprv v Bratislave nechcela žiť, neskôr sa stala jej novým domovom: At first, Bratislava was a city I never wanted to live in

7. Bratislava sa uchádza o titul najlepšej európskej destinácie. Hlasovali ste už? Is Bratislava your favourite tourist destination? Vote for it

8. Toto sú tie najhoršie otázky, aké môžete dostať na pracovnom pohovore: What is the worst question Slovaks have to answer at job interviews?

9. Cudzincov už u nás zamestnáme jednoduchšie, no stále to trvá pridlho: The process of hiring non-EU employees is still long

10. Trnavská jar je nezastaviteľná. Ako mladí primátori menia svoje mestá : Where did the young mayors come from?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.