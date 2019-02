Ruska chcú poslať do väzby, prokurátorovi sa nepáčili jeho vyjadrenia na tlačovke

Rozhodnú o ňom v pondelok.

1. feb 2019 o 16:45 Roman Cuprik

BRATISLAVA. V polovici decembra minulého roka bývalý riaditeľ súkromnej televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko zvolal tlačovú konferenciu s názvom "Čas na pravdu a priznanie".

Namiesto priznania ale oznámil, že v súvislosti s kauzou údajnej prípravy vraždy jeho obchodnej spoločníčky Sylvie Volzovej podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie.

Vysvetľoval to tým, že je potrebné preveriť, či neexistuje skupina osôb, ktorá si kúpila trestné stíhanie a obvinenie voči jeho osobe. Rusko má pre vyšetrovanie na nohe náramok.

Ruskove vyhlásenia sa však nepáčili prokurátorovi z Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorý prípad dozoruje, upozornila Júlia Mikolášiková na svojom blogu. Na Okresný súd Bratislava II podal návrh na vzatie Ruska do väzby, aby neovplyvňoval svedkov.

Denníku SME to potvrdil aj Ruskov advokát Marek Para. "Je to bezprecedentný zásah do slobody prejavu," tvrdí Para.

Ide o takzvanú kolúznu väzbu, čo je najprísnejší možný režim stráženia. V kolúznej väzbe je pre obavu z ovplyvňovania vyšetrovania kauzy zmeniek aj Marian Kočner.

Ruska v tejto veci vypočujú v pondelok 4. februára.