Revolver ako politická zbraň. Ako sa na Balkáne zrodil terorizmus

Geriloví bojovníci či národní hrdinovia?

2. feb 2019 o 23:47 Jaroslav Valent, Historická revue

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/z4rwk-a68d48?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=110&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

O terorizme sme si už zvykli počúvať väčšinou v súvislosti s radikálnym islamom, blízkovýchodnými problémami a modernou epochou, ktorá dáva do rúk najrôznejších fanatikov ešte donedávna netušené možnosti. Ak by sme však pátrali po rodnom liste fenoménu, ktorý nazývame terorizmus, museli by sme sa vrátiť o viac než storočie a okrem iného sa pozrieť aj na Balkánsky polostrov.

Veď napokon aj prvú svetovú vojnu v roku 1914 vyvolal teroristický čin srbského mladíka Gavrila Principa.

Jeho neuvážený skutok v Sarajeve bol však len symptómom omnoho vážnejších javov, ktoré mali v tomto kúte Európy svoje miesto už dlhší čas.

Dobovým symbolom či synonymom terorizmu sa stali napokon aj tzv. „macedónske pomery“. Čo tento termín znamenal?

A patrili srbskí, bulharskí či macedónski geriloví bojovníci a atentátnici k prvým teroristom?

Alebo naopak to boli národní hrdinovia a bojovníci za národnú slobodu, tak ako ich neraz vykresľuje národná historiografia?

Jaroslav Valent z magazínu Historická revue sa rozprával s historičkou Máriou Tonkovou z Katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

