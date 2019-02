Krajniak chce klásť dôraz na domácu politiku, Harabin na zahraničnú

Prezident by mal podľa Krajniaka riešiť aj problémy bežných ľudí.

3. feb 2019 o 13:29 TASR

BRATISLAVA. Kandidát na prezidenta a súčasný poslanec Národnej rady Milan Krajniak (Sme rodina) by ako hlava štátu viac kládol dôraz na domácu politiku, oproti tomu druhý kandidát na túto funkciu sudca Najvyššie súdu Štefan Harabin by sa zameral na zahraničnú politiku.

Uviedli to v nedeľu počas diskusnej relácie TA3 V Politike.

Domáca a zahraničná politika

Prezident by mal podľa Krajniaka klásť oveľa väčší dôraz na domácu politiku ako doteraz.

"To, čo prezident nerobil v domácej politike, doteraz je, že by sa mal starať vyriešiť aj konkrétne problémy ľudí, ktoré majú," povedal.

Prečítajte si tiež: Kandiduje Mečiarov ochrankár, sudca, aj nástupca Procházku (video)

Ako uviedol, chce presadiť exekučnú amnestiu, rodičovský bonus a daňovú spravodlivosť, ktoré sú podľa neho kľúčové.

Podľa Harabina je z postu prezidenta dôležité klásť dôraz aj na zahraničnú politiku.

Ako uviedol v diskusnej relácii, Slovensko je potrebné zachrániť. Zároveň nechce, aby Slovensko stratilo suverenitu.

Podľa neho je potrebné vypovedať Istanbulský dohovor, ale aj Globálny pakt OSN o utečencoch.

"Povinnosťou Slovenska nie je čakať na ich ratifikáciu, ale vypovedať ich," povedal Harabin. "Práve cez prezidentský post je možné zmeniť celý chod štátu," tvrdí Harabin.

Krajniak reagoval, že vstup Slovenska do Európskej únie je realitou. Podľa neho "miera integrácie, ktorá v súčasnosti je, je vhodná a ďalej sa ísť nemá".

Sociálna spravodlivosť

Krajniak poznamenal, že na Slovensku je problematická napríklad aj sociálna spravodlivosť.

"Napriek tomu, že slovenská ekonomika rastie a má dostatočnú výkonnosť, tak normálni ľudia, ktorí sú zamestnaní a platia dane, sa nedostanú k spravodlivejšiemu podielu na HDP," povedal.

Pripomenul, že niektorých ľudí trápi aj to, že sa nevedia dlhé roky dovolať spravodlivosti.

Harabin počas diskusie uviedol, že keby sa stal prezidentom, tak by využíval aj vládnu letku, ale v súlade so zákonom.

Krajniak zas tvrdí, že by chcel zostať bývať vo svojom byte, kde žije teraz s manželkou, odmietol by bývať v rezidencii. "Chcel by som byť čo najviac normálnym človekom," vyhlásil.

Sudca Najvyššieho súdu potvrdil, že s Marianom Kotlebom (ĽSNS) nerokoval, rovnako podľa jeho slov nediskutuje so žiadnymi politikmi. Privítal by však podporu od všetkých voličov z každej politickej strany.

V kampani sa spolieha na vlastné finančné zdroje, má zriadený aj transparentný účet. Ako sám uviedol, jeho kampaň "bude najlacnejšia".

Krajniak potvrdil, že je kandidátom s podporou strany Sme rodina a jeho najväčším darcom doteraz je práve predseda tejto strany Boris Kollár.