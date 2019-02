Dobré ráno: Prečo je také ťažké zbaviť sa Tibora Gašpara

Poradca ministerky vnútra napokon skončil.

4. feb 2019 o 23:08 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Ako by sme podobnú situáciu už kdesi zažili. Tibor Gašpar mal problém opustiť post šéfa polície, teraz sa mu ťažko odchádzalo z postu poradcu ministerky vnútra.

A začal konšpiračne blúzniť o nejakom prevrate a majdanizácii. Dôvod však bol iný: na Gašparov príkaz mal údajne lustrovať Jána Kuciaka šéf spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov. Tibor Gašpar to odmieta.

Denisa Saková však priznala, že o takejto výpovedi Vorobjova existuje úradný záznam. Ale tiež poprela špekulácie, že sa mala vyhrážať svojou demisiou, ak Gašpar neodíde.

Čo sa teda stalo? Naozaj je Slovensko v takom rozvrate, že orgány štátu spolupracujú s mafiou? A čo teraz bude nasledovať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jakubom Filom.

Krátky prehľad správ

Opozičné hnutie OĽaNO podáva pre kauzu stimuly na vedu trestné oznámenie. Podľa Veroniky Remišovej je situácia taká vážna, že opozícia má podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Poslankyňa koaličnej strany Most-Híd Irén Sárközy nezahlasuje za Roberta Fica ako kandidáta na ústavného sudcu. Sárközy, ktorá v ústavnoprávnom výbore nahradila kandidujúceho Petra Kresáka, tvrdí, že bude posudzovať odborné a morálne kvality uchádzačov.

Viaceré európske krajiny oficiálne uznali lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa za prezidenta krajiny. Európa dala Venezuele a Nicolasovi Madoruovi ultimátum, aby do nedele vyhlásil nové prezidentské voľby, on to odmietol. Maduro už medzičasom začal rozprávať aj o možnosti občianskej vojny v tejto juhoamerickej krajine.

Pápež František navštívil Spojené arabské emiráty. František sa tak stal prvým pápežom v dejinách, ktorý vstúpil na Arabský polostrov. Pápež sa chce v krajine zamerať na podporu medzináboženského dialógu a navštíviť katolíkov aj v oblastiach, kde nedominujú.

Superbowl tento rok získali Patrioti. Vo finále NFL amerického futbalu zvíťazili 13:3 nad Los Angeles Rams. Skóre však bolo najnižšie v histórii superbowlu, Ďalšie rekordy prekonali šéftréner New England Patriots Bill Belichik, ktorý sa ako 66-ročný stal najstarším trénerom s víťazstvom v takomto zápase a rozohrávač Tom Brady, ktorý zvíťazil ako najstarší quarterback a svojim šiestym víťazstvom v superbowle prekonal historické tabuľky.

