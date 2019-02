Čaputová vs. Mistrík ONLINE: My nie sme súperi, to je niekto iný

Sledujte duel dvoch prezidentských kandidátov.

4. feb 2019 o 16:13 Jozef Matej

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť