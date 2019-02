Čaputová sa nevzdá v prospech Mistríka len preto, ak by mal vyššie preferencie

Mistrík zdôrazňoval, že nie sú súperi.

4. feb 2019 o 19:26 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Nevnímajú sa ako súperi a ak by hrozil do druhého kola postup prezidentského kandidáta Smeru Maroša Šefčoviča a Štefana Harabina, vzdajú sa v prospech toho preferenčne silnejšieho.

Prezidentskí kandidáti Zuzana Čaputová z Progresívneho Slovenska a Robert Mistrík sa na tom zhodli v diskusii denníka SME.

"Nechcem sa zobudiť do rána, že sa rozhodujeme medzi kandidátom Smeru a Štefanom Harabinom," povedala Čaputová.

Upozornila však, že nevidí zmysel v tom, aby sa vzdávala len preto, že Mistrík dosahuje v prieskumoch vyššie preferencie. Za to dostala od publika potlesk.

Mistrík povedal, že od začiatku hovorí, že sa zachová zodpovedne. "Našim hlavným súperom je kandidát Smeru, na iných by sme sa mali zamerať," dodal.

V publiku v bratislavského kníhkupectva Martinus sedelo viacero ľudí z Mistríkovho aj Čaputovej tímu. Medzi nimi napríklad aj líder Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, či ďalší členovia ako Michal Truban či Pavol Sibyla.

Častejšie tlieskali ľudia Čaputovej, Mistrík pri niektorých vyhýbavých odpovediach vyvolal v publiku úsmevné reakcie. Svoje nejednoznačné odpovede odôvodňoval tým, že nie všetko je vždy čierno-biele.

Šefčovič je problém kvôli Smeru

Obaja síce zdôrazňovali, že nechcú dopustiť, aby sa prezidentom stal kandidát Smeru, no k osobe Maroša Šefčoviča zásadné výhrady nemali.

Pre Mistríka je problém už len to, že je kandidátom Smeru. "Navyše povedal, že s Robertom Ficom má priateľský vzťah, a tu mi už svietia červené kontrolky," vyhlásil.

Čaputová si Šefčoviča váži ako skúseného diplomata, no pripomenula, že doteraz sa nedokázal vysporiadať s kauzami Smeru a nevyjadril sa k nim.

Fica by nevymenovali

Prezidentskí kandidáti sa vyjadrovali aj k téme voľby ústavných sudcov. Mistrík aj Čaputová už dávnejšie povedali, že predsedu Smeru Fica by za ústavného sudcu nevymenovali.

Ak by však zostal ústavný súd ochromený, pretože prezidentovi Andrejovi Kiskovi by v parlamente poslanci nenavolili plný počet 18 kandidátov, Čaputová by tlačila, aby poslanci dodržali ústavu a zvolili väčšinu.

"Ak by kandidáti, ktorí by mi boli ponúknutí na vymenovanie, spĺňali kritériá, vymenovala by som ich," povedala s tým, že prezident musí zabezpečiť funkčnosť ústavného súdu.

Mistrík na to jednoznačne neodpovedal a povedal len, že sa rozhodne správne.

Na diskusii vysvetľoval aj výroky predsedu SaS Richarda Sulík, ktorý spochybňuje Európsku úniu. Mistríka podporuje v prezidentských voľbách SaS aj Spolu Miroslava Beblavého.

Mistrík podotkol, že vo svojej zahranično-politickej orientácii má jasno a, že v jednom rozhovore sa dokonca označil za eurooptimistu.

Adopcia detí za určitých okolností

Kandidáti odpovedali aj na kultúrno-etické otázky, ktoré dostávali kandidáti na ústavných sudcov počas vypočutia od niektorých poslancov.

Čaputová by bola za registrované partnerstvá aj za adopciu detí pármi rovnakého pohlavia, ak by mali vyrastať v detskom domove. Vysvetlila pri tom, že je za to, aby dieťa vyrastalo so svojimi biologickými rodičmi. Ak by však podľa nej malo vyrastať v ústavnej starostlivosti, je lepšie, aby ho vychovávali dve milujúce bytosti aj rovnakého pohlavia.

Za adopciu detí Mistrík nie je, no súhlasil by s tým, aby homosexuálom bolo právnou úpravou uľahčené dedenie či poskytovanie informácií o zdravotnom stave.

Mistrík sa vyhol aj ďalšej odpovedi, čo bude robiť, ako by v prezidentských voľbách nezvíťazil. Reagoval, že verí, že jeho budúcnosť je v Prezidentskom paláci.

Čaputová by ďalej pôsobila v Progresívnom Slovensku, no vylúčila, že by mala ambíciu po volebnom výsledku nahradiť na poste lídra Ivana Štefunka.

Na záver kandidáti odpovedali na viaceré otázky moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej slovami áno alebo nie. Pri otázke, či sú pravičiari alebo ľavičiari Mistrík najprv odpovedal, že stredo-ľavý, na čo sa rýchlo opravil a povedal, že stredo-pravý. Čaputová sa označila za centristku.

Zhodli sa v otázkach, že premiér Peter Pellegrini zo Smeru aj ministerka vnútra Denisa Saková nie sú dobrí, no pri otázke o generálnom prokurátorovi obaja zaváhali.

Mistrík ponúkol, aby Čaputová odpovedala, tá však reagovala tým, že zastupuje ľudí, ktorí majú podanie na generálnej prokuratúre a nemôže odpovedať. Mistrík reagoval tým, že by mu dal ešte šancu.