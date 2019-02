Parlament zamietol zákon o exekučnej amnestii

Oblasť strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike by sa mala zosúladiť vo vzťahu k novému zákonu o posudzovaní zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trh. Počíta s tým návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trh, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR. Ide napríklad o zosúladenie ustanovení o povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, právach a povinnostiach autorizovaných osôb, postupoch posudzovania zhody, skúšobných značkách.

Na včasné uvoľnenie frekvenčného pásma 694 - 790 MHz majú byť vytvorené podmienky. Počíta s tým návrh zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý plénum posunulo do druhého čítania. Toto uvoľnenie by malo byť vykonané formou takzvanej mimoriadnej zmeny individuálnych povolení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o využívaní frekvenčného pásma 470 - 790 MHz v Únii. Zároveň umožní poskytnutie náhrady čistých priamych nákladov vynaložených účelne, hospodárne, efektívne a nevyhnutne, ktoré vzniknú podniku ako dôsledok zásahu štátnej moci do existujúcich právoplatných individuálnych povolení na používanie frekvencií ich mimoriadnou zmenou.