Kiska: Rezort obrany musí trpezlivo vysvetľovať miliónové armádne investície

Prezident sa na podujatí zúčastnil vo svojej funkcii poslednýkrát.

5. feb 2019 o 14:51 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR a jeho predstavitelia musia trpezlivo vysvetľovať všetkým občanom miliónové armádne investície.

Uviedol to prezident Andrej Kiska pri príležitosti vyhodnotenia uplynulého roka na rezorte obrany.

Efektívne využívanie financií

Kiska sa na podujatí zúčastnil vo svojej funkcii poslednýkrát, pričom vyzdvihol posun na ministerstve smerom vpred.

Podľa jeho slov je dôležité použiť peniaze efektívne a zabezpečiť tak ochranu Slovenskej republiky či plnenie našich záväzkov voči Severoatlantickej aliancii a Európskej únii.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) prezidentovi poďakoval za spoluprácu a podporu. Gajdoš pripomenul, že všetky armádne nákupy idú systematicky podľa dlhodobých plánov.

Udržanie dôvery u občanov

Rok 2019 by mal byť zároveň rokom "vojaka", keď by profesionálom okrem techniky mali pribudnúť aj zlepšené podmienky na výkon ich povolania.



"Investície do armády sú obrovským číslom a to je spojené aj s veľkou úlohou, a to udržať dôveru u našich občanov," uviedol Kiska.

Podľa neho má rezort obrany odpovedať na otázky, ako budú finančné prostriedky vynaložené.

"Na to je tu ministerstvo, aby odpovedalo na každú jednu otázku veľmi otvorene a jasne. Za mňa môžem povedať, že modernizáciou musíme dosiahnuť vyššie čísla pri pripravenosti Ozbrojených síl SR. Od techniky sa to celé odvíja," doplnil.

Vyzdvihol plnenie záväzkov

Prezident vyzdvihol najmä plnenie záväzkov voči Severoatlantickej aliancii (NATO) v súvislosti s navyšovaním výdavkov na obranu. Tie tento rok po prvýkrát presiahnu 1,6 percenta hrubého domáceho produktu. Do roku 2024 majú byť postupne navýšené na rovné dve percentá.



Podľa šéfa rezortu obrany Petra Gajdoša sú súčasné tabuľkové hodnoty pripravenosti armády či počtu vojakov iba zrkadlom dlhoročného odkladania problémov.

Podľa jeho slov rezort zabezpečuje armádnu techniku v súlade s dlhodobými víziami. Zároveň má byť aktuálny rok rokom profesionálnych vojakov, keď okrem techniky plánuje rezort predstaviť aj opatrenia na zlepšenie výkonu povolania.

"Ideme systematicky podľa dlhodobého plánu rozvoja Ozbrojených síl SR. Obstarávame novú techniku, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby sme vedeli zatraktívniť aj vojenské povolanie ako také," povedal Gajdoš.

"Rozdiely medzi tabuľkovými počtami a tými reálnymi sú iba následkom toho, že sme menili organizačné štruktúry a tie sa musia najskôr zmeniť na papieri," doplnil.



Andrej Kiska sa zúčastnil ako prezident na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR po piatykrát.