Čižnár podržal Sakovú pri zásahu do vyšetrovania vraždy

Prípravu vraždy presunuli na inšpekciu.

6. feb 2019 o 11:43 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Rozhodnutie ministerky vnútra Denisy Sakovej presunúť časť vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na inšpekciu ministerstva vnútra bol len administratívny akt, ktorý potvrdil dohodu medzi policajtmi a prokuratúrou.

Tak vysvetľuje situáciu Generálna prokuratúra vo svojom stanovisku.

„V čase jeho vydania išlo o opodstatnený a zákonný postup,“ tvrdí prokuratúra.

Generálna prokuratúra tak podržala Sakovú, ktorá od utorka čelí kritike za možné zasahovanie do vyšetrovania.

Ministerke vnútra ani neprináleží robiť takéto rozhodnutia, tvrdí bývalý vyšetrovateľ Július Šáray, ktorý v súčasnosti pôsobí ako advokátsky koncipient.

„Vyšetrovateľ je pri vyšetrovaní samostatný a zákonnosť vyšetrovania dozoruje prokurátor. To je všetko. Ministri nemajú rozhodovať o odobratí spisu, stoja mimo týchto procesov,“ povedal Šáray.

Žilinka a Lipšic

Odňatá časť prípadu sa týka prípravy vraždy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a bývalého ministra vnútra a právnika Daniela Lipšica.

Vyšetrovanie vychádza z informácií, ktoré boli zverejnené v októbri, podľa ktorých jeden z obvinených vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zoltán Andruskó vypovedal, že obvinená skupina z Kolárova chystala aj ďalšie vraždy.

Andruskó označil za hlavného objednávateľa vraždy Kuciaka podnikateľa z mafiánskych zoznamov Mariana Kočnera.

Saková vyhlásila, že presunom vyšetrovania časti prípadu chce zabrániť úniku informácií zo spisu.

Z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej podľa prokuratúry vyplynuli podozrenia z inej závažnej trestnej činnosti. Tieto skutky boli vylúčené na samostatné trestné konania, ktoré budú riešiť iní policajti.

„Podozrenia sú vedené v samostatných konaniach. Nikto nevylučuje, že za všetkými konaniami bude jeden konkrétny páchateľ,“ povedala Saková. Dodala, že jednotlivé tímy si budú medzi sebou informácie vymieňať.

Inšpekcia rieši policajtov

Medzi týmito vyčlenenými skutkami je aj vyšetrovanie dvoch prípadov v súvislosti s únikom utajovaných informácií.

Tieto vyšetrovania začali 6. novembra a 18. decembra a venujú sa im policajti inšpekčnej služby ministerstva vnútra.

Inšpekcia ministerstva vnútra štandardne vyšetruje, či policajti počas služby neporušili zákon.

Denník SME hovoril s viacerými právnikmi, ktorí upozorňujú, že prípady sa zvyknú presúvať na inšpekciu vtedy, ak sa pri ich vyšetrovaní príde na to, že obvineným pomáhal policajt.

„Ak sa pri vyšetrovaní prípadu objaví ako jeden z podozrivých príslušník policajného zboru, je to štandardný postup,“ povedal Ondrej Laciak z Katedry trestného práva na Univerzite Komenského.

Aj keď by sa počas vyšetrovania prišlo na to, že medzi podozrivými je nejaký policajt, platí, že ministerka na to nemá dosah, tvrdí Šáray.

„Vyšetrovateľ odstúpi inšpekcii ministerstva vnútra tú časť spisu, kde je podozrivý policajt, ale nie celý spis. A nepotrebuje na toto rozhodnutie ministerku,“ povedal Šáray.

Nestíhajú termíny

Pôvodne malo byť vyšetrovanie ukončené do konca februára 2019.

Podľa aktuálnych informácií dozorových prokurátorov nie je tento termín reálny.

„Je preto logické, že iným skutkom, ktoré vyplynuli z tejto trestnej veci sa budú venovať iní vyšetrovatelia, teda boli vylúčené na samostatné trestné konanie,“ tvrdí prokuratúra.