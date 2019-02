Stimuly získal aj projekt, v ktorom figuruje otec Lubyovej. Ministerka odstúpiť neplánuje

Lubyová situáciu nevníma ako konflikt záujmov.

6. feb 2019 o 14:24 TASR, SITA

BRATISLAVA. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) nevedela o tom, že jej otec Štefan Luby je v projekte s názvom HEES4T - Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0. vedený ako spoluriešiteľ.

Podľa medializovaných informácií práve tento projekt získal stimuly vo výške 206.500 eur.

Konflikt záujmov nevidí

"Je to možné, pretože je to dlhoročný vedecký pracovník. Celý život bol zamestnaný v akadémii vied a každý jeden človek, ktorý je tam zamestnaný, je na projektoch, ktoré sú z rezortu školstva, čiže APVV, VEGA, KEGA," povedala v stredu po rokovaní vlády Lubyová. Podľa nej jej otec riešil asi 50 projektov.

"Nepreberáme všetky projekty. To by znamenalo, že keď sa niekto stane ministrom v rezorte, kde má niekoho zamestnaného, tak by museli toho človeka prepustiť. To pokladám za diskriminačné. Ani mi v živote nenapadlo, aby sme to preberali," povedala ministerka. Túto situáciu nevníma ako konflikt záujmov.

Zodpovedný za projekt, v ktorom je ako spoluriešiteľ aj otec ministerky školstva, je Peter Švec z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied.

Odstúpiť z funkcie sa nechystá

Lubyová po rokovaní vlády uviedla, že pre problémy s pridelením stimulov neplánuje odstúpiť zo svojej funkcie.

„Určite nie, na základe toho, že hodnotitelia nevyplnili poriadne nejaké hárky. Tu už je potrebné zaoberať sa kvalitou hodnotiteľov a kvalitou hodnotenia vedeckých projektov na Slovensku ako celkom. Máme problém s hodnotením. Je to možno nepriamo spojené aj s tým, že hodnotitelia sú atakovaní, politizovaní a kriminalizovaní a ešte viac to odrádza ľudí, aby chceli hodnotiť projekty," vysvetlila Lubyová.

Opozícia chce ministerku odvolávať v parlamente. Podľa Lubyovej však opozícia nechce o stimuloch diskutovať, ale chce robiť politické divadlo.

Sporné prideľovanie stimulov

Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja.

Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.

Podľa Veroniky Remišovej (OĽaNO) celkový systém prideľovania stimulov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka".