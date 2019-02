Šéf českého senátu diskutoval s Dankom aj o regulácii politických strán

Debata partnerov sa týkala aj priamej voľby starostov a primátorov.

6. feb 2019 o 16:02 TASR

BRATISLAVA. Vzťah k vývoju EÚ, otázka regulácie politických strán, ako aj postup pri príprave osláv Nežnej revolúcie či vstupu do NATO boli témami stredajšieho stretnutia šéfa Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) a predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Jaroslava Kuberu na Bratislavskom hrade.

"Predseda senátu mi tlmočil množstvo poznatkov, ktoré v Čechách očakávajú vo vzťahu k vývoju v EÚ, vymenili sme si legislatívne skúsenosti, dohodli sme si určité pravidlá vzájomného informovania o normách, ktoré i my zavádzame na Slovensku. Je veľmi dôležité, aby sme si vzájomne hovorili o skúsenostiach s eurom, vy zase o výhodách svojej českej koruny," priblížil Danko.

Debata partnerov sa týkala aj priamej voľby starostov a primátorov či rozdrobenosti českej a slovenskej politickej scény, ktorej riešením by mohla byť regulácia politických strán.

"Cesty k regulácii sú možné, napríklad zvýšiť kvórum pre vstup do parlamentu, to sa niektorým stranám nepáči, lebo by sa do parlamnetu nemuseli dostať," uviedol Kubera.

"Bolo to aj jednanie o tom, ako pripraviť dôstojné oslavy, ktoré máme v tomto roku, vstup do NATO, výročie Nežnej revolúcie, takže sme dohadovali stratégiu, ako to urobiť dôstojnejšie ako to bolo minulý rok," doplnil Kubera s tým, že zo slávenia takýchto výročí sa nemá robiť silná politická záležitosť.