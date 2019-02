Danko z Penty: Zavolal som šéfke plusky, že enko ide napísať o obvinení Haščáka

V pondelok denník Plus jeden deň publikoval článok o tom, že Alena Zsuzsová označila za objednávateľa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej partnera Penty Jaroslava Haščáka. Prečo Penta ako majiteľ denníka pustil takýto článok?

"Moja rola v tom, prečo pluska vydala tento článok, bola veľmi okrajová. V nedeľu poobede, asi o tretej - štvrtej, som dostal otázky od Moniky Tódovej z Denníka N.

Dve otázky z nich boli nové, na ktoré som doteraz nedopovedal. Jedna bola, že Zsuzsová vraj vypovedala, že Jaroslav Haščák si vraj mohol objednať vraždu Kuciaka. Zároveň Zsuzsová tvrdila, že Penta sa vraj nabúrala do jej facebookového konta. A Penta tým falzifikovala jej komunikáciu s Danielom Lipšicom.

Vnímal som to tak, že pravdepodobne Denník N bude na týchto dvoch otázkach stavať jadro článku.

Mali sme nedávno jednu veľmi negatívnu skúsenosť v prípade sporu medzi Haščákom a Milanom Krajňákom. Krajňák v blogu tvrdil, že ho chce Haščák zavraždiť. Trend dal titulok, parafrázujem: Haščák sa usiloval zavraždiť Krajňáka, tvrdí sa na súde. Jaroslav Haščák a jeho rodina sa cítili silne dotknutí. Napokon sa to skončilo tak, že Krajňákovi súd nariadil, že sa má ospravedlniť.

Obával som sa, že nejako podobne môže dopadnúť aj článok v Denníku N. Pod vplyvom tejto atmosféry som zatelefonoval šéfredaktorke Plus jeden deň Ivane Mandákovej a spýtal som sa jej, či ona takúto informáciu niekedy počula, že by Zsuzsová tvrdila takéto veci. Mandáková mi povedala, že v Pluske to vedia niekoľko týždňov, ale že to neriešili, lebo to považujú za hlúposť.

Povedal som jej: Vy to možno neriešite, ale Denník N to ide s najväčšou pravdepodobnosťou riešiť. Tak naložte s tým, ako uznáte za vhodné. Nám neprekáža, ak to napíšete."

Nebol z vašej strany príkaz, aby to napísali?

"Nebol tam absolútne žiadny príkaz. Na nikoho som žiadny nátlak nevyvíjal."

Ani nikto z Penty?

"Nikto z Penty. Kategoricky to vylučujem.