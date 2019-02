Kvasnica: Kuciaka chceli uniesť; ministerka sama ukazuje dôkazy

Na Jána Kuciaka zbierali kompromateriál.

6. feb 2019 o 20:22 Roman Cuprik

Kým ministerka vnútra Denisa Saková kritizuje úniky zo spisu pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sama zverejňuje listinné dôkazy a presúva vyšetrovanie na inšpekciu. Upozornil na to advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje Zlaticu Kušnírovú, matku zavraždenej Martiny.

Tieto dôkazy sú podľa neho citlivé, pretože z vyšetrovania vyplýva, že Jána Kuciaka pôvodne plánovali uniesť. Je možné, že naňho zbierali kompromitujúce materiály, ktorými by únos mohli vysvetľovať ako vybavovanie si účtov.

Aký máte názor na presun časti vyšetrovania kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na inšpekciu ministerstva vnútra?

„Musím vychádzať z toho, že doposiaľ nezazneli na adresu vyšetrovateľa doktora Juhása a jeho kolegov žiadne výhrady. Naopak politickí predstavitelia ministerstva vnútra ich nedávno vychvaľovali za ich profesionalitu a ich odbornosť. A je pre mňa nelogické, keď nám niekto chce tvrdiť, že týmto profesionálnom ideme nepriamo vytýkať akési úniky z vyšetrovania a preto im odoberá časť vyšetrovania.“

Patrí vyšetrovanie plánovania vraždy pod inšpekciu ministerstva vnútra?

„Z našej právnej analýzy vyplýva, že sa riadili ešte právnou úpravou platnou do 31. januára. Ľudia, ktorí to pripravovali, si podľa mňa ale nedostatočne vyhodnotili, na čo je určená inšpekčná služba, dnes Úrad inšpekčnej služby.

Oni majú jasne vymedzenú vecnú príslušnosť, ktorou je vyšetrovanie trestných činov policajtov a bývalých policajtov, ak spáchali trestný čin ešte počas služobného pomeru. V tomto prípade, žiadna z týchto podmienok nebola splnená.

Ministerka vnútra takisto nepochopiteľne nerešpektovala fakt, že sú splnené základné podmienky, aby po vznesení obvinenia prebiehalo spoločné konanie v zmysle § 18 trestného poriadku. (spoločné trestné konanie pre všetky činy, ktoré spolu súvisia, pozn. red.) Myslím si, že ak by došlo k vzneseniu obvinenia, tak to budú musieť zase spojiť do spoločného konania. Je to z ich strany nelogické.“

Ako to na vás pôsobí?