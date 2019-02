Andrej Danko sa v Prahe stretol so Zemanom

6. feb 2019 o 21:37 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko sa stretol v stredu v Prahe s českým prezidentom Milošom Zemanom.

Okrem štátnických záležitostí riešili aj osobné, ktoré však nechcela ani jedna strana konkretizovať.

"Sedieť s Milošom Zemanom je zážitok na celý život. Je to múdry, charizmatický človek a dať sa od neho poučiť, je to, čo by som doprial každému, kto zvažuje v určitých životných situáciách ako ďalej," zhodnotil Danko.

S českým prezidentom sa bavili aj o politike, pričom sa obaja zhodli, že politika nemá "happyend".

Danko poznamenal, že príde určitý moment, kedy si treba dať pauzu, a potom sa vrátiť. Pre neho zatiaľ taký čas neprišiel. "To by som nepredbehoval, ale myslím si, že vždy príde taký čas," odpovedal Danko na otázku, či sa chystá odísť z politiky.

Stretnutie politikov česká strana odmietla komentovať. "Obsah stretnutia nebudeme komentovať, schôdzka sa totiž uskutočnila na žiadosť predsedu NR SR," uviedol pre TASR hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček.