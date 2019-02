Ministerstvo stiahlo novelu o stimuloch z pripomienkovania

Novela pôjde do parlamentu ako poslanecký návrh.

7. feb 2019 o 7:19 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) stiahlo z medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novelu zákona o stimuloch na výskum a vývoj.

Potvrdila to ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Novela pôjde ako poslanecký návrh

Šéfka rezortu školstva uviedla, že "to nie je až taká rozsiahla úprava, že by si to vyžiadalo vládny návrh zákona alebo vládnu novelu". Doplnila, že novela pôjde ako poslanecký návrh.

Rezort školstva chce, aby sa stimuly neposkytovali žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je ku dňu podania žiadosti o stimuly v tomto registri zapísaný.

"Náš rezort by chcel mať v budúcnosti istotu, aby neboli žiadne pochybnosti a je lepšie mať radšej istotu a radšej niečo ešte viac upraviť ako menej," dodala Lubyová.

Prideľovanie stimulov na výskum a vývoj sa začal riešiť začiatkom roka po tom, čo ministerka školstva Lubyová v decembri 2018 pridelila viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja.

Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.

Remišová kritizuje prideľovanie stimulov

Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) celkový systém prideľovania stimulov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka".

Poslanec liberálov poukázal aj na to, že niektoré firmy neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora .

Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) všetky subjekty, ktoré dostanú štátnu pomoc, majú byť zaregistrované v Registri partnerov verejného sektora .

Lubyová už dávnejšie potvrdila, že firmy vyzvali, aby sa zaregistrovali do Registra partnerov verejného sektora a tie to podľa jej slov dodatočne urobili.