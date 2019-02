Dravých vtákov napočítali menej, môžu za to aj otravy

Menej bolo najmä orliakov morských a myšiakov severských.

7. feb 2019 o 11:13 SITA

BRATISLAVA. Ornitológovia tento rok v rámci zimného medzinárodného sčítania dravcov napočítali na Slovensku skoro o tretinu menej dravých vtákov než vlani. Menej bolo najmä orliakov morských a myšiakov severských.

„Predpokladáme, že na nižšom počte orliakov sa podpísali minuloročné otravy,“ vysvetlil Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Dodal, že terénni mapovatelia zaznamenali 46 orlov kráľovských, 40 orliakov morských a 24 sokolov rárohov.

Napočítali menej

Chavko informoval, že počas troch dní kontrolovalo 55 dobrovoľníkov najmä nížinné oblasti, pričom sa sústredili najmä na orlov kráľovských ale aj orliakov morských, sokolov rárohov a ďalšie druhy.

Zameriavali sa na hniezdiská a zimoviská vzácnych dravcov na západnom Slovensku, zároveň mapovali aj oblasti v nížinách a vodné biotopy na väčšine územia Slovenska.

„Pozorovali sme aj zimujúce druhy zo severnej Európy či až z tundry, ako sú myšiaky severské, kane sivé či vzácne sokoly kobce. Celkovo bol počet sčítaných druhov oproti minulému ročníku nižší o 20 až 30 percent,“ vyhlásil Chavko.

Dodal, že v minulom roku uhynulo následkom nelegálnych aktivít viac ako sto dravcov. Z toho bolo až 82 otrávených, a to aj ohrozené druhy ako orliak morský či orol kráľovský.

Ochrana dravcov

Medzinárodné sčítanie dravcov v panónskom bioregióne sa uskutočnilo v polovici januára v šiestich krajinách - Maďarsku, Česku, Rakúsku, Srbsku a Rumunsku, Slovensko zastupovala Ochrana dravcov na Slovensku. Spoločné sčítanie sa konali po druhýkrát, národné sčítanie už po trinástykrát.

Získané údaje majú veľký význam z hľadiska zabezpečovania ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú. Na celom kontrolovanom území panónskeho bioregiónu pozorovali ornitológovia spolu 509 orlov kráľovských, 992 orliakov morských a 52 sokolov rárohov.

"Hoci na prvý pohľad to vyzerá, že orly sa vyskytujú vo vysokom počte, nie je to pravda. Aby ste našli jedného orliaka morského, museli by ste prejsť územie s rozlohou 3 000 futbalových ihrísk. Pri orlovi kráľovskom by táto rozloha narástla dokonca na 5 000 futbalových ihrísk,“ uzavrel Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.