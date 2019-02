Čižnár: Trnka mi pustil nahrávku s Határom, nevedel som, že je to Gorila

Čižnár chce, aby ho vypočuli.

7. feb 2019 o 11:47 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár na tlačovej konferencii priznal, že mu vtedajší Generálny prokurátor Dobroslav Trnka pustil nahrávku, ktorá zrejme pochádzala zo spisu Gorila.

Na políciu sa podľa vlastných slov neobrátil, pretože o tom nič nevedel a Trnka bol nadriadený, ktorý to mohol sám riešiť.

„Pán Trnka chodil s notebookom s tým, že má niečo nahraté. Bol tam aj nebohý pán Határ (František Határ, bývalý Ficov asistent, pozn.) s tým, že má nejaký dar. Ja som to nepočúval, lebo ma to nezaujímalo. Boli to dve vety, z ktorých som nevedel, že to je to Gorila,“ povedal Čižnár.

V Smere napriek tejto informácii tvrdia, že s financovaním strany bolo všetko v poriadku. Minister práce Ján Richter, ktorý bol dlho roky generálnym manažérom Smeru hovorí, že pravidelne odovzdávali účtovnú závierku a nebol problém. "Nezneisťuje ma to, som presvedčený o tom, že sme to robili dobre," reagoval na to, či nemá pochybnosti o financovaní strany.

Trnka pre SME povedal, že takúto nahrávku nikdy nemal a v tom čase sa s Čižnárom stretával, pretože riešili organizáciu krajskej prokuratúry.

"Nepamätám si, že by som doktorovi Čižnárovi niečo púšťal. Tobôž nie Gorilu, s ktorou som nemal nič spoločné, čo sa týka nahrávky," povedal Trnka.

Határ v Gorile

Határ mal podľa spisu Gorila so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom štyri stretnutia v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave.

Riešili najmä politiku a obchod. Na stretnutí 18. mája sa podľa Gorily rozprávali aj o sponzorských príspevkoch pre Smer.

"Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze. Pýta sa Határa či majú na to nejakú firmu v zahraničí a ako vôbec v Smere riešia financie," uvádza Gorila.

Határ podľa spisu ďalej hovorí, že zatiaľ nemajú firmu v zahraničí, že zatiaľ to riešia sponzorskými darmi.

"Najväčším sponzorom SMERU v súčasnosti je Ján Ďurian (Špedtrans - železničná doprava, Govnet, KIS). Haščák hovorí, že do budúcna sa to nedá robiť cez sponzorské dary. Határ hovorí, že si normálne zobrali úver. Haščák sa pýta od koho. Határ nevie, ale ak Haščák chce, tak mu to zistí. Haščák hovorí, že to nepotrebuje vedieť."

Spis Gorila tiež spomína Határovho brata Ivana, ktorý v SIS pracoval na odbore spravodajskej ochrany. "Ivan Határ sa netají tým, že je riadený priamo riaditeľom služby a že plní úlohy, ktoré mu zadáva jeho brat," píše sa v Gorile.

Bývalý pobočník Fica Ján Határ zomrel v decembri 2013. V kauze Gorila ho nikdy nevypočuli. Jedno stretnutie s Haščákom mal podľa Gorily v konšpiračnom byte aj Fico. Bývalý premiér sa doteraz nevyjadril, či tam skutočne bol.

Niektorých v Smere správa prekvapila

Informácia, s ktorou prišiel Čižnár, je podľa poslanca Smeru Jána Podmanického, neurčitá. "Nedá sa z nej usudzovať, či šlo o sponozorský dar pre Smer alebo inú okolnosť a už vôbec nie o tom, či to bolo v súlade so zákonom alebo nie," hovorí.

Nič podľa neho nenasvedčuje tomu, že by moholo ísť o nelegálne financovanie Smeru. V línii ďalších politikov Smeru dodal, že Gorila je kauzou druhej Dzurindovej vlády.

Niektorých v Smere však Čižnárova tlačovka zaskočila. "Túto správu počujem prvýkrát, teraz od vás," hovorí poslanec Smeru Marián Kéry s tým, že nevie k tomu teraz zaujať stanovisko.

Nahrávka v trezore

Policajti počas domových prehliadok v októbri našli na USB kľúči v Kočnerovom trezore nahrávky, z ktorých mohli vzniknúť prepisy rozhovorov v byte na Vazovovej ulici v Bratislave.

Rozhovory sú opísané v spise Gorila, ktorý niekto zverejnil v roku 2011 na internete.

Spis Gorila zachytáva údajné stretnutia Jaroslava Haščáka z finančnej skupiny Penta s rôznymi politikmi v byte na Vazovovej ulici v Bratislave.

Vraj dohadovali alebo priamo preberali úplatky v rokoch 2005 a 2006 počas vlády Mikuláša Dzurindu.

S Trnkom sa nerozprával

Čižnár tvrdí, že až teraz po rokoch vie, že nahrávka zrejme pochádza z Gorily a chce byť v tejto veci vypočutý.

Tvrdí, že ani dávnejšie si už nahrávku s prepisom Gorily nespojil, pretože spis Gorila nečítal.

Trnka je teraz Čižnárov podriadený, ale nerozprával sa s ním o tom.

„Nechcel som sa pánom Trnkom o tom rozprávať, aby som nebol podozrivý, že sa s ním na niečom dohadujem,“ povedal Čižnár.