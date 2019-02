Musíte mať svojho Palacku. O čom hovoril Ficov asistent Határ podľa Gorily s Haščákom

Čižnár priznal, že počul časť nahrávky.

7. feb 2019 o 13:08 Matúš Burčík

BRATISLAVA. "Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze," píše sa v spise Gorila o stretnutí šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka s Františkom Határom, ktorý bol vtedy pobočníkom Roberta Fica.

Stretnutie bolo podľa spisu v máji 2006. Šéf prokuratúry Jaromír Čižnár dnes potvrdil, že mu Dobroslav Trnka v minulosti púšťal krátky záznam, na ktorom rozpráva Határ o "nejakom dare".

Nahrávka zrejme pochádza z kauzy Gorila, o ktorej v minulosti Trnka hovoril, že ju nemožno vyšetriť, lebo sa nedá preukázať. Donedávna bol známy len prepis. Zvukový záznam policajti našli vlani pri domových prehliadkach u mafiána Mariána Kočnera, ktorý je Trnkov kamarát.

Kočner je vo vo väzbe pre kauzu falšovania zmeniek televízie Markíza. Domové prehliadky u neho robili v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Trnka stále pracuje na generálnej prokuratúre. Határ je už po smrti. Zomrel v decembri 2013.

S Haščákom mal Határ podľa Gorily štyri schôdzky v konšpiračnom byte. Tri boli krátko pred voľbami a jedna po voľbách roku 2006, kedy Smer zostavil koalíciu s SNS a HZDS.

SME prináša nekrátený prepis častí spisu, kde sú zachytené.

Prvá schôdzka

5.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. funkcionár SMERu — pravdepodobne Ing. František HATÁR — osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA)

15.33 hod. - 16.05 hod.

Haščák prichádza 15.28. Határ prichádza 15.33.

Po príchode sa pozdravia. Tykajú si. Majú priateľský vzťah. Podľa uvedených skutočností sa stýkajú pravidelne. Határ sa sťažuje, že nedokáže byť stále vľúdny k ľuďom.

Denne má 10 stretnutí a 80 telefonátov od neznámych ľudí, ktorí volajú na kontakt na R. Fica zverejnený na web stránkach SMERu a vyjadrujú podporu SMERu. Határovi už volali hádam všetci Ficovi spolužiaci zo základnej školy, ľudia čo sa s Ficom kedysi stretli a ľudia čo s ním boli v SDĽ a pod.

Haščák sa pýta Határa, ako dopadol s tými vecami, o ktorých sa bavili naposledy -ako sa vyvíja názor R. Fica na zmenu daňového systému a na obsadenie postu ministra zdravotníctva v budúcej vláde.

Kto čo dostane

Haščáka zaujímajú najmä názory Fica na vývoj v zdravotníctve. Határ hovorí, že Ficovi tlmočil Haščákove predstavy o reforme v zdravotníctve a čo za ich presadenie dostanú oni (SMER, resp. Fico). Fico sa vyjadril, že je zatiaľ predčasné o tom hovoriť.

Fico Határovi povedal, že berie na vedomie pozíciu PENTY v zdravotníctve ale pred voľbami im nemôže nič sľúbiť - bol by to hazard, pretože ešte nevedia s kým pôjdu do vlády a ako dopadne rozdelenie rezortov.

Haščák hovorí, že v podstate sú len 2 reálne možnosti: koalícia SMER s HZDS a SDKÚ alebo koalícia SMER s SMK, KDH a SF (ak sa SF dostane do parlamentu). Haščák sa nevie vyjadriť, ktorá z uvedených variant by bola pre SMER lepšia. Iné možnosti podľa Haščáka nie sú.

S kým do koalície

Spolu sa zhodnú na tom, že prípadné opozičné zmluvy SMERu zo SNS a KSS by boli pre SMER samovraždou. Výhodou koalície SMERu s HZDS a SDKÚ by bolo to, že by boli len traja koaliční partneri a nie štyria a mali by cez 90 poslancov v parlamente (aj keď podľa Haščáka 5 poslancov od Mečiara opäť ujde).

Nevýhodou sú osobné averzie medzi lídrami uvedených strán. Druhá varianta (koalícia SMER, SMK, KDH a SF) by mohla poškodiť obraz SMERu u národne orientovaného voliča (najmä kvôli SMK). Határ hovorí, že SMER by išiel do koalície radšej s HZDS ako s SDKÚ.

Határ hovorí, že ísť do koalície s SDKÚ s predsedom Dzurindom a podpredsedom Miklošom by bolo pre SMER tiež samovraždou. Haščák hovorí, že Mikloš nebude mať záujem o pozíciu v budúcej vláde, pravdepodobne pôjde robiť kariéru do nejakej medzinárodnej organizácie (Svetová banka) a k Dzurindovi Haščák nič nevie.

Határ hovorí, že v SMERe sú najviac naklonení koalícii s HZDS (ak by sa Mečiar uspokojil s funkciou predsedu parlamentu). Ako ďalšieho partnera si vedia predstaviť HZD. Határ sa pýta Haščáka na jeho názor, či sa HZD dostane do parlamentu. Haščák si myslí, že nie (nemajú osobnosti). Határ je naklonený aj k SF ako koaličnému partnerovi SMERu („Budaj drží slovo“).

Határ by ako koaličných partnerov SMERu nerád videl SMK a KDH. Diskutujú o ďalších variantoch. Komunikácia viazne. Uzatvárajú debatu s tým, že to nechajú tak, vo voľnejšej polohe a že Haščák nebude cez Határa na Fica tlačiť.

Kandidát na ministra

Határ hovorí, že s Ficom komunikoval ohľadne kandidáta PENTY na ministra zdravotníctva, ktorého má SMER podporiť (Haščák ho na minulom stretnutí napísal Határovi na papier). Fico voči uvedenému menu nemal námietky. Fico si overoval uvedenú osobu cez svoje zdroje.

Határ hovorí, že Fico má trochu strach robiť s Haščákom teraz dohody. Határ hovorí, že v SMERe je veľa ľudí proti PENTE.

Hovorí o osobe Dušan Muňko (poslanec NR SR za SMER, tieňový podpredseda vlády), ktorý má zaťa v J&T a otvorene túto skupinu v SMERe presadzuje. Muňko je starý eštebák (pôsobil v Sature) a má okolo seba bývalých eštebákov, ktorý mu donášajú.

Muňko chce stále organizovať stretnutie Fica s Patrikom Tkáčom z J&T. Határ Fica od tohto stretnutia odhovára - zatiaľ sa neuskutočnilo. Határ zatiaľ nezaznamenal v SMERe aktivity zo strany Slávia Capital.

Haščák nevníma Sláviu Capital ako konkurenciu. Ako konkurenciu vníma len J&T, aj to len v niektorých oblastiach.

Határ hovorí, že navrhoval Ficovi stretnutie s Haščákom. Fico povedal, že nie je proti, ale teraz je pod drobnohľadom a má na takéto stretnutia do volieb zákaz od volebného štábu SMERu. Ak bude ale Haščák moc chcieť, môžu sa ešte do volieb stretnúť.

40 dkg salámy

Határ hovorí, že šéfom volebného štábu SMERu je Marek Magyarics. Magyarics bol paradoxne jedna z hlavných osôb, ktorá presadila odstavenie Flašíka napriek tomu, že Flašík ho presadil do uvedenej funkcie.

Flašík je teraz nahnevaný a snaží sa získať pozíciu v Slobodnom fóre (je tam volebný poradca). Flašík sa snaží v Slobodnom fóre získať vplyv cez manžela Martinákovej.

Na záver žiada Haščák Határa aby Ficovi odkomunikoval Haščákov dotaz na stav v spoločnosti, ktorú Haščák píše Határovi na papier. PENTA pred cca 1 rokom pomáhala francúzskemu investorovi získať na papieri napísanú slovenskú spoločnosť. Ide o spoločnosť, ktorú vlastnia mestá Banská Bystrica, Zvolen a ďalšie obce.

Fico v tejto veci komunikoval s Haščákom cez osobu, ktorú Haščák tiež napísal Határovi na papier Haščák chce aby Határ od Fica získal stanovisko ako to dopadlo, či to doriešil a v akom rozsahu (sumu). Határ potom môže Haščákovi oznámiť stav telefonicky (bez podrobností). Határ hovorí, že oznámi len, napr. 40 dkg salámy.

Kedy sa žení

Pozn. spracovateľa: Pravdepodobne ide o spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorú od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,

a.s. získala francúzska spoločnosť VEOLIA (cez Prvá vodárenská, a.s., Bratislava). Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. má na 30 rokov v prenájme všetky zariadenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Haščák chce pravdepodobne zistiť, či osoba cez ktorú s Ficom vtedy komunikoval odovzdala Ficovi sumu v takej výške ako deklarovala Haščákovi (40 dkg salámy = 40 mil. Sk). Je tiež možné, že Haščák uvedeným dotazom sleduje aj vyvolanie nátlaku na Fica, kvôli nízkej ochote spolupracovať v zdravotníctve.

Lúčia sa, Határ sa pýta Haščáka kedy sa žení, Haščák odpovedá, že v júli. Határ

odchádza.

Druhá schôdzka

18.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK, František HATÁR - osobný tajomník predsedu

SMERu Róberta FICA)

17.05 hod. - 17.40 hod.

Po príchode začne Határ hneď rozprávať o otázke, ktorú mal podľa záveru minulého stretnutia s Haščákom položiť Ficovi (transakcia okolo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.). Határ hovorí: „Ty vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa.“ Haščák sa pýta: „Prečo?“ Határ sa smeje a hovorí, že Fico Haščákovi odkazuje, že „Čo s tým má PENTA?“. Haščák hovorí, že si Fico asi nepamätá, že s ním o tom hovoril asi pred rokom a pol v tomto byte.

Haščák vysvetľuje Határovi, že oni (PENTA) spolupracujú s francúzskou spoločnosťou VEOLIA, robia spolu projekty v Čechách, ale nerobia to napriamo, ale cez sprostredkovateľov.

V prípade Stredoslovenskej vodárenskej dala PENTA dokopy VEOLIU s Jánom Kováčikom z Banskej Bystrice (FORZA), ktorý to robil. 3 alebo 4 starostovia boli za SMER a Haščák pred rokom a pol o tom rozprával tu s Ficom. Határ odpovedá, že mu Fico povedal, že sa to ešte s Jánom Kováčikom rieši.

Határ hovorí, že počul, že PENTA ide spúšťať DIGITAL PARK spolu s nejakou českou firmou. Határ lobuje za BN stavebnú firmu na zhotovenie 2. časti DIGITAL PARKU. Haščák o projekte moc nevie, pretože to robí iný partner v PENTE. Kontaktuje ho telefonicky a overuje si, že na druhú časť ešte nemajú dodávateľa. Hovorí, Határovi nech si vyzdvihnú podklady, neskôr do doriešia.

Situácia v Smere

Haščák sa pýta Határa ako sa vyvíja situácia v SMERe. Határ hovorí, že je to husté, že východniari dávajú pociťovať ostatným, že však mi ešte čosi ukážeme. Hovorí, že problematickí sú Pavol Paška a krajskí predsedovia v Košiciach (Peťo Žiga, firma Taper, s.r.o.) a Prešove (Stanislav Kubánek), ktorí sa dostanú na poslanecké miesta.

Sú to divní ľudia. Határ nechce povedať, že sú skorumpovaní, ale robia podozrivé veci a do Smeru došli len z vypočítavosti. Problematický je aj bratislavský krajský predseda Martin Glváč.

Haščák hovorí, že v nich je už inkorporovaná nezávislosť, čo nebude dobré pre stabilitu strany. Határ hovorí, že v Smere sa začína šuškať, že keď po voľbách vznikne poslanecký klub Smeru, okamžite sa z neho vyčlenia niektorí poslanci ako nezávislí.

Chce dať peniaze

Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze. Pýta sa Határa či majú na to nejakú firmu v zahraničí a ako vôbec v Smere riešia financie. Határ hovorí, že zatiaľ nemajú firmu v zahraničí, že zatiaľ to riešia sponzorskými darmi. Najväčším sponzorom SMERU v súčasnosti je Ján Ďurian (Špedtrans - železničná doprava, Govnet, KIS).

Haščák hovorí, že do budúcna sa to nedá robiť cez sponzorské dary. Határ hovorí, že si normálne zobrali úver. Haščák sa pýta od koho. Határ nevie, ale ak Haščák chce, tak mu to zistí. Haščák hovorí, že to nepotrebuje vedieť.

Haščák hovorí, nech sa Határ spýta Fica na plánovaný systém financovania. Hovorí, že Smer by mal mať na to jednu osobu, ktorá sa im o to bude starať, musí to robiť citlivo, diskrétne, bude sa o to starať vonku a ktorá bude absolútne dôveryhodná a loajálna.

Haščák hovorí Határovi: „Musíte mať svojho Palacku, keď to takto poviem“. Határ hovorí, že v minulosti sa na túto funkciu uvažovalo s Fedorom Flašíkom, ale Fico to odmietol. Haščák sa pýta Határa, komu Fico v Smere dôveruje (okrem Határa).

Hovoria o Maďaričovi, Igorovi Federičovi, Václavíkovi ako o možných kandidátoch na pokladníka SMERu. Najviac hovoria o Igorovi Federičovi (má ambície byť vedúcim Úradu vlády SR).

Haščák hovorí, že základné kritériá na pokladníka sú, že musí byť maximálne loajálny a musí vedieť robiť. Haščák hovorí, že PENTA spolupracuje s 40 firmami v zahraničí, že budúcemu pokladníkovi Smeru môže dať kontakty, ale dotiahnuť to bude musieť on sám (pokladník Smeru).

Budúcnosť Határa

Hovoria o budúcnosti Határa. Határ hovorí, že mu Fico hovoril, že by bol najradšej, keby Határ zostal jeho osobným tajomníkom, resp. ak bude Fico premiérom tak riaditeľom sekretariátu premiéra.

Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane lukratívnu funkciu v exekutíve sa Fico o Határa ekonomicky postará. Haščák sa pýta Határa na jeho znalosti angličtiny. Határ hovorí, že by to musel oprášiť (2-3 mesiace). Haščák navrhuje Határovi, aby bol vedúcim Úradu vlády SR on (Határ). Határ hovorí, že ešte o tom musí hovoriť s Ficom.

Határ sa pýta ako funguje Ladislav Šmárik. „Dobre som ho odporučil?“ Haščák hovorí, že funguje dobre, je pracovitý, má v zdravotníctve veľa kontaktov, má cit pre ľudí, trochu je emotívny, ale PENTA je s ním veľmi spokojná. Postavil PENTE záchranku za 4 mesiace - to je 1500 ľudí. PENTA bude vlastniť 70 staníc rýchlej zdravotníckej pomoci.

Pomôcť Smeru

Határ sa pýta ako chcel Haščák pomôcť Smeru. Haščák hovorí, že tak aby to malo význam. Hovorí, že by im dal dajme tomu 5 mil. Sk. Határ hovorí, že im Haščák pomohol aj v minulosti. Határ hovorí, že by privítali pomoc pre zamestnancov Smeru (17 zamestnancov) a pre ľudí, ktorí im pomáhajú v kampani. Ide o čierne peniaze navyše oproti oficiálnemu príjmu. Haščák hovorí, že na budúci týždeň by vedel dať dokopy aj hotovosť, ktorú by mohol Határovi odovzdať.

Határ hovorí, že sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Siemensu 200 mil. Sk cez Mníchov. Haščák si myslí, že to nie je pravda.

Határ hovorí, že sa to dozvedeli od človeka zo Siemensu, čo mal na starosti prevody v súvislosti s obchodom. Haščák hovorí, že Siemens dáva peniaze len za konkrétne obchody. Határ hovorí, že išlo práve o nejaký konkrétny obchod za 2 mld. Sk.

Malo ísť o nejaký starší obchod na MV SR, ktorý malo dohodnuté KDH. Keď sa o tom dozvedel Dzurinda, tak KDH muselo s ním ísť napoly.

Pri odchode sa Határ pýta na možné umiestnenie jeho známej vo firmách PENTY.

Haščák nemá námietky. Odchádzajú.

Tretia schôdzka

26.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. František HATÁR - osobný tajomník predsedu

SMERu Róberta FICA)

10.39 hod. - 10.57 hod.

Határ začína rozprávať o svojich zdravotných problémoch (pred rokom ušiel hrobárovi z lopaty). Haščák hovorí, že dlho nevidel jeho šéfa (Fica) na korčuliach.

Határ odpovedá, že Fico nemá čas na šport, že je stále na výjazdoch. Hovoria o Ficovej asistentke Zuzane (červené vlasy) a o jej vzťahu k Ficovi. Haščák doniesol Határovi peniaze v hotovosti na financovanie volebnej kampane SMERu (v zmysle dohovoru viď stretnutie Haščák, Határ, 18.5.2006), ktoré odovzdáva Határovi -konkrétnu sumu nespomínajú.

Haščák len hovorí: „Doniesol som ti tie veci, Dobre“ a vyťahuje pravdepodobne obálku (počuť šuchot).

Haščák sa pýta Határa, či sa Fica pýtal na tú Stredoslovenskú vodárenskú. Határ hovorí, že sa pýtal, že Fico si nepamätá, že by sa o tom s Haščákom bavil, že má veľa roboty.

Predvolebné rokovania

Határ hovorí, že včera boli v SMERe Zuzana Martináková a Lukeš na utajenom stretnutí (len s Ficom a podpredsedami SMERu Paškom a Kaliňákom). Rokovali o možnej povolebnej koalícii. SF má záujem o post ministra financií. Haščák si myslí, že SF sa nedostane do parlamentu.

Határ hovorí, že Martináková je presvedčená, že sa do parlamentu dostane. Na stretnutí v SMERe sa Martinákovej pýtali na jej mediálne vyhlásenia o povolebnej koalícii SMER, HZDS, SDKÚ. Martináková hovorila, že to tak nemysleli, že sa o tom dozvedeli cez svoje zdroje.

Határ hovorí, že Dzurinda sa minulý štvrtok stretol s Mečiarom. Haščák hovorí, že to nie je pravda. Dzurinda s Mečiarom sa naposledy stretli pred trištvrte rokom. Odvtedy možno len na chvíľku v parlamente. Haščák hovorí, že takýchto „drístov“ bude s blížiacimi sa voľbami pribúdať.

Diskreditačné kampane

Hovoria o možných diskreditačných kampaniach týždeň pred voľbami. Spomínajú BN prepisy telefónnych hovorov. Határ nevie čo na nich ich politickí konkurenti ešte vymyslia.

Határ rozpráva o medializovanom prípade, keď prišla Fica čakať na letisko do Schwechatu jeho asistentka Zuzana, kde ich vyfotila Plus7dni. Határ potom dostal od Fica úlohu vysvetliť to Ficovej manželke Svetlane.

Mal jej povedať, že asistentku Zuzanu poslal na letisko za Ficom on, aby jej podpísal nejaké stranícke papiere. Ficova manželka Svetlana mu pri tejto príležitosti navrhla po 17 rokoch tykanie.

Hovoria o prieskumoch verejnej mienky a o voľbách. Határ hovorí, že atmosféra je pre SMER priaznivá („Fico je pre veľa ľudí posledná šanca. Potom už úplne rezignujú.“).

Podľa Határa bude mať SMER od 25 do 27% hlasov. Haščák hovorí, že SMER bude mať od 21 do 25% hlasov. Závisí to ale aj od volebnej účasti. Čím vyššia bude volebná účasť, tým lepšie pre SMER.

Haščák predpokladá volebnú účasť okolo 55%. Ak bude 65%, tak SMER môže mať až 27% hlasov. Hovoria o ďalších faktoroch (3 zápasy na majstrovstvách sveta vo futbale vo volebný deň, voľby sú len 1 deň, počasie).

Rozdelenie postov

Határ hovorí o predbežných dohodách v SMERe o rozdelení vládnych postov. Hovorí, že Fico má prioritne záujem o ministerstvá financií, dopravy a sociálnych vecí. Najvážnejším kandidátom na ministra dopravy je Ľubomír Vážny (poslanec SMERu). Presadzuje ho Sinai (pravdepodobne Bartolomej, bývalý gen. riaditeľ ŽSR za Rezeša).

Podpredseda SMERu Igor Šulaj je podľa Határa mimo hry o vládne posty. Haščák sa pýta s kým uvažuje Fico na post ministra financií.

Határ hovorí, že sa uvažuje aj o nestraníkoch. Hovorí o svojom bývalom spolužiakovi, ktorého dotiahol do SMERu, a ku ktorému sa kladne vyjadruje aj Fico.

Ide o bývalého viceguvernéra ešte federálnej národnej banky Štefana Veselovského, ktorý potom pôsobil ako šéf aj v Slovenskej kreditnej banke. Veselovský má ambície na štátneho tajomníka. Hovoria o ďalších osobách - Vladimír Masár a ďalší Határov spolužiak, čo robil v Ľudovej banke.

Határ sa pri odchode ešte informuje na tender na výstavbu Digital Park vyhláseného PENTOU (lobuje za BN spoločnosť).

Štvrtá schôdzka

23.6.2006 Jaroslav HAŠČÁK - František HATÁR

Obaja rozoberali aktuálnu situáciu po voľbách. Határ hovorí, že je veľmi divoko, začínajú rokovania. Zhodnotil, že s SDKÚ to nepôjde, nedajú sa robiť žiadne ústupky.

Határ sa Sláva pýtal, že či sa niečo nenašlo, nezaznamenalo, či niekoho „Penťáci“ neplatia v HZDS, ktorí následne odídu do SDKÚ. Slávo to jednoznačne poprel. Határ hovorí, že Ország takéto veci stále nosí???

Határ skonštatoval, že to už môže byť len koalícia Smer+HZDS+SNS alebo Smer +HZDS+SMK. Nič iné.

Ďalej hovoril, že Palko chce byť predsedom KDH, nakoľko Hrušovský to neustriehol. Mikloš bol údajne veľmi arogantný na rokovaní a že po 10 minútach bolo po rokovaní, na ničom sa nevedeli zhodnúť. Za Smer boli rokovať Fico, Kaliňák a Paška a za SDKÚ boli Dzurinda, Mikloš a Horth.

SDKÚ z ničoho nechce ustúpiť, všetko chce diktovať, otvorili iba soc. veci a zdravotníctvo, ale Fico upozornil Mikloša, že nie je niekde na prednáškach, ale na politickom stretnutí.

Mufti je blázon

Slávo ďalej zhodnotil, že s KDH sa nedá ísť, s Bugárom áno-je ústupčivý, nemal doteraz žiadny otvorený konflikt a Mufti je blázon, nevie si s ním predstaviť spoluprácu. Hatar mu oponoval, že bol z neho milo prekvapený, vedel sa kontrolovať a bol ústupčivý.

Ďalej Hátara povedal, že Fico určil posledný termín na 5.7.2006, kedy sa rozhodne o všetkom. Ďalej sa rokuje oficiálne, ale aj pomimo.

Ďalej spomínal, že Mikloš prišiel na rokovanie so Smerom akoby prišiel medzi cigánov, totálne arogantný, všetci z toho boli prekvapení, dokonca aj novinári a Paška.

Slávo ďalej začal rozvíjať teóriu, že Smer bude mať 12 ministrov a ostatní dvaja po troch, že to jednoducho nebude fungovať, lebo druhí dvaja nebudú môcť nič ovplyvniť a že koaličná zmluva bude fungovať maximálne prvých 6 mesiacov a preto sa budú snažiť získať viac ministrov.

Határ uviedol, že personálne obsadenie ministrov ešte nie je jasné, ani sa o tom oficiálne ešte nerokovalo, ale že Dušan Čaplovič bude mať školstvo, alebo vedu a kultúru a Paška bude mať zdravotníctvo, ale prejavil záujem aj ministra zahraničných vecí. Fico chce taktiež niektoré ministerstvá spojiť.

Stretnutie s Ficom

Határ znovu zopakoval, že Fico to chce najneskôr do 5.7. ukončiť s tým, že najneskôr v tento deň pôjde za prezidentom. Iné je už programové vyhlásenie vlády. Momentálne je to tak, že čo povie Fico, tak to platí. Paška je ochotný neštandardne rokovať s SDKÚ a Kaliňák zase s KDH.

Ďalej spolu rozoberali HZDS, že nemá budúcnosť a sú to ich posledné voľby.

Muftimu údajne ponúknu šéfa parlamentu a bude spokojný a ticho a počas tohoto volebného obdobia si bude chcieť očistiť meno, zabezpečiť rodinu a preniesť sa nad amnestiami. Határ pomimo povedal, že má podozrenie, že sa vo voľbách uberali určité desatinky v prípade SF a KS,aby sa nedostali do parlamentu a že má k tomu určité indície a signáli.

Határ navrhol Haščákovi, aby sa stretli s Ficom, ale zároveň mu položil otázku, že čo je medzi nimi aký spor, lebo Fico sa nechce s Haščákom stretnúť. Slávo to poprel a zhodli sa na tom, že v tomto období zrejme nie je dobré, aby Fica videli schádzať sa s nejakými podnikateľmi. Határ povedal, že sa šíria rôzne reči o Slávovi, ktoré ale roznášajú SIS-kári a eštebáci a rozohrávajú rôzne hry.

Milión na súkromné účely

Határ sa pochváli!, že mu Fico ponúkol miesto jeho sekretára alebo vedúceho úradu vlády, ale nie miesto v parlamente, ale že mu to vykompenzuje účasťou v dozorných radách podnikov.

Po tomto Határ súkromne požiadal Haščáka, či by mu neposkytol 1 mil. Skk na súkromné účely, s čím Slávo súhlasil a nechcel to ani papierovo potvrdiť a zazmluvniť, nakoľko si dôverujú. Stačí, keď mu to do 1 - 2 rokov vráti.

V rámci tohoto mu Slávo poradil, aby nešiel do DR, kde sú zahraniční investori, ako príklad uviedol SPP, kde síce každý v DR dostane v rámci tantiemov 1 - 2 mil. Skk, ale nech si vyberie napr. SEPS, GOVCO, Nár. diaľničnú spoločnosť a pod.

Všetko bude záležať od toho, kto bude ministrom hospodárstva a dopravy. Taktiež mu odporučil miesto v prezídiu FNM, ktorý bude ešte aspoň tri roky fungovať a kde bude dostávať okolo 50 - 80 tis. mesačne, v rámci toho môže ísť do DR podnikov s účasťou štátu a keď podnik dosiahne zisk, tak môže navyše dostať navyše 1-2 mil. ako odmenu a zarobí si aj na domček. Keď už bude o všetkom rozhodnuté, tak si spolu sadnú a Haščák mu presne poradí, čo si má vybrať. Peniaze mu po niekom pošle v pondelok. S tým sa rozlúčili.

