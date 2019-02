Slovensko má záujem o sídlo Európskej pracovnej agentúry (video)

Pellegrini o podporu pri kandidatúre Slovenska požiadal nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú.

7. feb 2019 o 12:21 TASR

video //www.sme.sk/vp/37418/

BRATISLAVA. Slovenská republika má záujem, aby na jej území sídlila nová Európska pracovná agentúra. O podporu v tomto snažení sme požiadali aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú.

Vyhlásil to vo štvrtok predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) po stretnutí so šéfkou nemeckej exekutívy. Merkelová pricestovala do Bratislavy, aby sa zúčastnila na stretnutí lídrov krajín V4.

Merkelová sa priamo k podpore Slovenska v tejto veci nevyjadrila. Povedala však, že je za to, aby sa v nových členských krajinách takéto agentúry budovali. "Ostávame v kontakte a dialógu," deklarovala.

"Nemecko je nielen našim kľúčovým strategickým a obchodným partnerom, ale máme k sebe blízko aj hodnotovo. Čo z nás aspoň pocitovo robí susedské krajiny. Nemecko je pre Slovensko najdôležitejší obchodný trh, kľúčovým záujmom SR je preto mať s Nemeckom dobré vzťahy," povedal Pellegrini.

Podobne aj Merkelová vyzdvihla spoluprácu oboch štátov najmä v automobilovom priemysle. "Slovensko na to, že má iba 5,4 milióna obyvateľov, má s Nemeckom naozaj veľmi dobrú obchodnú bilanciu," povedala.

Lídri sa nevyhli ani kauze únosu vietnamského manažéra, ktorého mali uniesť z Berlína práve cez Bratislavu. "Krátko sme o tom hovorili. Nepochybujem o tom, že Slovensko robí všetko preto, aby sa tento únos vyšetril," konštatovala kancelárka.

Hlavnou témou rozšíreného formátu V4 bude predovšetkým príprava nového viacročného finančného rámca Únie na roky 2021 - 2027, nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu či budúcnosť Únie.

Premiéri V4 si spolu s Angelou Merkelovou pripomenú 30. výročie politických zmien v strednej Európe.