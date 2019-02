Ak Lajčák nebude konať, SaS sa pokúsi v parlamente uznať Guaidóa

Minister zahraničia Miroslav Lajčák podľa SaS opäť zlyhal.

7. feb 2019 o 13:05 (aktualizované 7. feb 2019 o 13:58) SITA

BRATISLAVA. Ak sa zopakuje situácia ako v prípade neprijatia bezpečnostnej a obrannej stratégie a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák nebude konať, poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa pokúsia dosiahnuť, aby slovenský parlament uznal Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely.

Podľa Martina Klusa z SaS aj na tomto príklade vidno, aké politické názory a hodnoty ovládajú vládnu koalíciu a ako ďaleko je vláda na čele so Slovenskou národnou stranou (SNS) a Smerom vzdialená Európskej únii a spojencom na Západe.

"Sympatie k režimu, ktorý ekonomicky zruinoval Venezuelu a milióny občanov vyhnal z vlasti – to je mentálny svet Andreja Danka, Roberta Fica a niektorých pomýlených poslancov parlamentu zo strán Smer a SNS," povedal Klus.

Spoločným menovateľom menovaných je podľa neho odpor k slobode a demokracii, teda k skutočnej vláde ľudu.

SaS: Lajčák opäť zlyhal

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podľa liberálov opäť zlyhal na čele slovenskej diplomacie.

Prečítajte si tiež: Lajčák nemá v otázke Venezuely jednoznačnú podporu Smeru ani SNS

„Mal by už konečne pochopiť, ako ho účasť v tejto vláde politicky a spoločensky diskvalifikuje. To isté sa týka aj prezidentského kandidáta Smeru-SD Maroša Šefčoviča. Strana, za ktorú kandiduje, sa postavila proti Európskej únii, ktorú ako komisár stále reprezentuje. Postavila sa za diktatúru a všetko to zlo, čo Nicolas Maduro (súčasný prezident, pozn. SITA) Venezuelčanom spôsobil. Jediné správne, čo by mal urobiť charakterný politik na jeho mieste je otvorene sa dištancovať od strany Smer-SD,“ uvádza sa vo vyhlásení predstaviteľov SaS.

SaS zároveň vyzývajú "salónnych diplomatov" Lajčáka a Šefčoviča, aby aspoň raz v živote zdvihli hlavy a prestali sa správať zbabelo.

Hanba pre Slovensko

Hnutie OĽaNO rovnako kritizujú postoj ministerstva zahraničia. Tvrdia, že za tvorbu zahraničnej politiky je zodpovedné ministerstvo.

Konštatuje to opozičné hnutie OĽaNO s tým, že táto právomoc nepripadá "pomýleným" poslancom za Smer Ľuboš Blaha alebo Robert Fico.

Hnutie v tejto súvislosti považuje za nepochopiteľné, že Slovensko sa v otázke situácie vo Venezuele odmietla pridať na stranu demokratických krajín Európskej únie.

"Naši spojenci a partneri oprávnene odsudzujú režim prezidenta Nicolása Madura vo Venezuele, ktorý spôsobil hladomor v krajine, tri milióny vyhnaných občanov a stovky mŕtvych pri protivládnych protestoch," konštatuje OĽaNO.



Predstavitelia hnutia tiež nerozumejú faktu, že predsedom tak významného výboru, akým je Výbor pre európske záležitosti zostáva Ľuboš Blaha.

Ten podľa nich robí hanbu Slovensku na všetkých medzinárodných fórach, na ktorých vystupuje a spôsobuje tým vážne problémy zahraničnej politike.

"Vyzývame predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, aby okamžite zabránili poškodzovaniu zahraničnopolitických záujmov SLovenska, konali zodpovedne a pripojili sa k tým európskym krajinám, ktoré volajú po okamžitom zorganizovaní slobodných a demokratických prezidentských volieb vo Venezuele," dodalo OĽaNO.

Viaceré krajiny Guidóa uznali

Spoločné vyhlásenie EÚ k Venezuele zablokovalo Taliansko, viac ako desať krajín Guaidóa už za dočasného prezidenta uznalo. Medzi krajinami, ktoré za dočasného prezidenta uznali vodcu opozície, je aj susedná Česká republika.

Pripojila sa tak k Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Švédsku, Dánsku a Rakúsku. Už v minulých týždňoch sa k podobnému kroku odhodlali Spojené štáty, Kanada a veľká väčšina krajín Latinskej Ameriky.



Naopak, venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, ktorý je podľa Guaidóa nelegitímny, naďalej podporujú vo funkcii Rusko, Čína, Turecko aj Irán.

Rusko dokonca tvrdí, že snaha o prebratie moci Guaidóom je vopred pripravenou akciou, ktorú zosnovali Spojené štáty.

Proti zasahovaniu do záležitostí Venezuely sa v stredu vyslovil aj predseda najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Robert Fico.