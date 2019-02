Výbor odobril kandidatúru Fica na ústavného sudcu, koalícia je stále bez dohody

Most bude hlasovať v súlade s Kiskovým prejavom

7. feb 2019 o 19:13 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Pri voľbe ústavných sudcov budú poslanci v parlamente napokon hlasovať aj o predsedovi Smeru Robertovi Ficovi, ktorému kandidatúru po viac ako dvoch týždňoch nezrovnalostí odobril ústavnoprávny výbor.

Fica do voľby v parlamente posunul v ústavnoprávnom výbore hlas novej členky za Most-Híd Irén Sárközyovej. Vo výbore nahradila Petra Kresáka, ktorý tiež kandiduje za ústavného sudcu, a preto sa pred dvoma týždňami zdržal pri hlasovaní o tom, či kandidáti splňujú odborné kritériá.

Sárközyová viackrát na štvrtkovom zasadnutí výboru zopakovala, že sa bude o otázke, či Fico má potrebných 15 rokov praxe, rozhodovať vecne. "Táto schôdza nie je o podpore, vyjadrím sa len k tomu, čo vidím na papieri," povedala.

Sárközyovú presvedčilo potvrdenie rektora

Fico výboru posielal podklady ku svojej kandidatúre na štyrikrát. Sárközyová povedala, že vytlačené články z internetu, ktoré predložil ako prvé, by ju nepresvedčili. Rozhodla sa po potvrdení rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára, že Fico tam učil. Vozár bol Ficovým poradcom v čase, keď bol premiérom.

Opoziční poslanci na výbore kritizovali, že Fico ako jediný spomedzi kandidátov mal neobmedzenú možnosť, dokedy mohol dokladať podklady, ktoré mali potvrdzovať, že má dostatočnú právnickú prax. Prekážalo im aj to, že jedine o ňom bolo umožnené opakované hlasovanie.

Vo štvrtok poobede otvorili poslanci rozpravu o voľbe a predseda parlamentu Andrej Danko z SNS povedal, že hlasovať o kandidátoch by mohli už v piatok doobeda. S najväčšou pravdepodobnosťou však dovtedy nestihnú v rozprave vystúpiť všetci prihlásení a voľba sa odsunie na budúci týždeň.

Koalícia stále nemá ani politickú dohodu o tom, akých kandidátov posunie na Ústavný súd a ako sa postaví ku kandidatúre Fica. "Nedošlo k prieniku nejakých mien," povedal Danko vo štvrtok poobede. "Myslím, že pre nás samých bude výsledok hlasovania prekvapením."

Hoci parlament by mal prezidentovi Andrejovi Kiskovi dodať osemnásť kandidátov, z ktorých vyberie deväť, Danko povedal, že môžu navoliť len šesť mien. Ak by z nich Kiska vybral troch, plénum Ústavného súdu by zostalo funkčné.

Od 16. februára na ňom totiž zostávajú len štyria a na riadny chod ich treba sedem.

Most bude hlasovať v súlade s Kiskom, tvrdí

Kiska vo štvrtok ešte pred rozpravou vystúpil v parlamente s prejavom, kde vyzýval poslancov na zodpovednosť pri voľbe.

"Je na vás, aby ste ukázali, že chcete, aby tie najťažšie spoločenské a právne otázky riešili skutočne tí najlepší z najlepších," povedal. Výsledok hlasovanie bude podľa neho signálom pre verejnosť. "Jasnou správou o vašom postoji — pani poslankyne a páni poslanci — k povinnosti obnoviť dôveru obyvateľov Slovenska v štát a jeho politické vedenie," povedal.

Vypočutia kandidátov podľa neho potvrdili, že na Slovensku je dostatok čestných a kvalitných odborníkov. Dodal, že je pripravený vymenovať z kandidátov deviatich sudcov bez zbytočného odkladu. „Tak, aby k 16. februáru 2019 Ústavný súd riadne fungoval a bola zabezpečená účinná ochrana práv ľudí na Slovensku," povedal.

V klube Mosta-Hídu sa zhodli na výbere kandidátov, ktorých chcú na Ústavný súd posunúť. Potvrdil to podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z Mosta.

"Budeme hlasovať v súlade s tým, čo dnes predniesol pán prezident," povedal Hrnčiar. Či to znamená, že Fica neplánujú podporiť, nepovedal. Odôvodnil to tým, že o menách nechcú hovoriť, pretože budúci ústavní sudcovia by nemali vedieť, kto im dal alebo nedal hlas."