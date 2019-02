Čítanie na víkend: O Slovákovi, čo spoznal celý svet a znetvorených kráskach

Vyskladaná krása. Začína sa to precíznym líčením a nadpájaním vlasov. Končí sa to desiatkami plastických operácii. Prečo sa ženy chcú chorobne podobať na bábiku Barbie? (Zdroj: Profimedia)

Neuveriteľný príbeh Marca Pola z Pukanca

V dobe, keď väčšina Slovákov nedošla ďalej než po tretí chotár, on navštívil zrejme všetky krajiny vtedajšieho sveta.

Bol cestovateľ telom aj dušou a prebrázdil na zemeguli toľko kilometrov, žeby ju šesťkrát obišiel.

Slováci síce migrovali za zárobkom, ale Samko Šikeť bol iný. Preňho bola zmyslom samotná cesta.Všetko, čo po ňom zostalo, je pár listov, pohľadnica a úmrtný list. No aj to málo dokazuje, že Slovensko má vlastného Marca Pola, dobrodruha, ktorý zažil nevídané – neslýchané, jeho príhody by vystačili na niekoľko románov.

Svet sa menil priamo pred jeho očami. A on neváhal a všetko zapisoval.

Nájde sa raz jeho stratený denník a odhalí sa tajomstvo jeho náhlej smrti v Afrike?

Kto sú a ako žijú bábiky z mäsa a kostí

„Rodičia sa o mňa boja, ale podporujú ma, pretože vedia, že všetko, čo robím, má svoj dôvod a žiadne z mojich rozhodnutí nie je len nejaký rozmar,“ hovorí devätnásťročná Gabriela Jiráčková, ktorá už istý čas vystupuje ako Lolo ta Bella.

Nie je striptérka ani pornoherečka. Je mladá žena, ktorá sa snaží podobať na svoj idol – bábiku Barbie. Jej úsilie pritom ide ďalej než k precíznemu líčeniu, drobným zákrokom, nadpájaniu vlasov či lepeniu umelých nechtov.

Jiráčková je súčasťou fenoménu Bimbo Barbie a na splnenie svojho sna využíva desiatky plastických operácií.

Akým úkonom sa premena začína, ako pokračuje a ako žijú špičkové a veľmi slávne Bimbo Barbie?

Ako vyzerali staré bankovky a známky

Píše sa 30. október 1918 a slávny maliar Alfons Mucha dostane šancu, aká sa naskytne raz za život. Navrhnúť prvé známky pre prvý spoločný štát Čechov a Slovákov.

Neskrýva nadšenie ani hrdosť a pristane na to, aby do 24 hodín prichystal prvý, najdôležitejší návrh. Ostatné vyrobí do troch dní. Až do februára 1919 však zostanú v platnosti staré rakúske a uhorské známky.

Mucha prichystal viac alternatív. Napokon vyhral kúsok, ktorý má v sebe úsmevný nelogický prvok odporujúci astronomickým zákonom.

Vznik nového štátu priniesol aj novú menu. Na návrhoch bankoviek sa opäť podieľal aj Alfons Mucha či nemenej slávny Max Švabinský.

Pozrite si, ako vyzerali platidlá, ktoré navrhli oni a ďalšie raritné exempláre.

Prečo majú ľudia aj diabolské emócie

Deviateho februára ubehne presne mesiac odvtedy, čo video s falošne spievanou hymnou a starostkou sekírujúcou a zosmiešňujúcou poslancov navždy preslávilo malú východoslovenskú obec Fekišovce.

Video malo obrovský ohlas, hlášky z neho zľudoveli. Davy turistov a novinárov sa hrnuli do Fekišoviec a pomaly každá druhá firma na Slovensku využila tento virál na reklamu.

Ľudia sa uškŕňali najmä nad arogantným správaním sa starostky, ale aj nad chabou obranou poslancov.

Čím to je, že sa dokážeme schuti zasmiať nad situáciou, ktorá by bola mimoriadne nepríjemná, ak by sme v nej hrali úlohu my sami alebo naši najbližší? Je škodoradosť len diabolská emócia, ktorá u morálneho človeka nemá čo hľadať?

Prípad zošrotovanej detskej knižky

Napísali rozprávku pre malé deti a vytvorili k nej veselé ilustrácie. Namiesto uznania nasledoval výsluch na polícii, hnali ich pred súd, zničili celý náklad knihy.

Znie to absurdne? Presne takýto osud stihol spisovateľku Zlatu Solivajsovú a výtvarníčku Irenu Tarasovú.

Obe pripravili pre deti viacero rozprávkových knižiek. No pri jednej nastúpili komunistickí cenzori, papaláši a fízli a prikázali ju zošrotovať. To všetko pre jeden dub a tank.

Detská knižka Kľúč od každých dverí vyšla v roku 1971, no dnes ju sotva niekde objavíte. Až na pár kusov totiž celý náklad v komunizme zničili.

Ďalší diel literárneho seriálu

Narodil sa do starého rodu a čakal ho život bohatého ruského zaháľača. Na univerzite nedosahoval zázraky a štúdium prerušil. S aristokratickou mládežou v Moskve a Petrohrade trávil čas s alkoholom, drahými prostitútkami a hraním kariet.

Obrat nastal po tom, ako v roku 1851 sprevádzal svojho staršieho brata na Kaukaz, teda až po vyplatení obrovských dlhov z hazardu.

Gróf Lev Nikolajevič Tolstoj, ako znelo jeho plné meno, sa ako mladý dôstojník zúčastnil na typickej „trestnej výprave“ proti horalom, čo v praxi značilo kompletné zničenie najbližšej osady pri postavení ruskej posádky.

Práve na Kaukaze sa radikálne zmenil. Začal sa zaoberať pacifizmom a najmä literatúrou. A zrejme sa aj osobne stretol s Hadžim Muratom, človekom, ktorý naňho urobil taký dojem, že naňho do smrti nezabudol.